Togo: Du cash pour les candidats !

Devenu l'habitude depuis un moment, le gouvernement togolais ne dérogera pas à la règle pour le double scrutin des Législatives et des Régionales du 29 Avril prochain, et dont la campagne a démarré depuis le 13 Avril dernier. Selon les informations, le gouvernement mettra la main à la poche pour venir en aide à toutes les listes en lice.

D'après une annonce du ministère de l'Administration territoriale dont nos confrères de Togofirst en font l'écho, il sera décaissé 650 millions FCFA destinés au financement de la campagne des partis, regroupements de partis et indépendants engagés dans la course pour le double scrutin du 29 avril prochain. C'est un geste qui tire son fondement dans la mise en application d'une loi votée en 2013 relative au soutien financier public aux formations politiques.

Dans les détails, la note officielle du ministère chargé de l'Administration, indique que 325 millions FCFA seront alloués aux partis en lice pour les législatives et le restant à ceux en lice pour les régionales. Il faut préciser que 65% de cette allocation dite contribution de l'Etat seront répartis à égalité entre toutes les listes de candidats validées pour chacune des deux élections. En revanche, 35% de l'enveloppe seront distribués proportionnellement aux suffrages obtenus, entre les listes ayant enregistré au moins 10% des suffrages exprimés.

Même si les fonds ne sont pas encore perçus par les listes en lice alors que la campagne a démarré depuis le 13 Avril, les deux ministères concernés par la mise en application de cette disposition (le ministre de l'administration territoriale et celui de l'économie et des finances), se veulent rassurant. Ils « rassurent les partis politiques et regroupements de partis ainsi que les candidats indépendants que toutes les dispositions sont prises, pour la mise à leur disposition des montants correspondants ».

Bonne campagne et bonne fête électorale pour tous les candidats et les listes en course.