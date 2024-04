Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Avril 2024

Sénégal : Visite de travail – Diomaye Faye annoncé en visite en Mauritanie ce mercredi 17 avril 2024

Le nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, effectuera son premier déplacement à l’étranger à Nouakchott, en Mauritanie, le mercredi 17 avril 2024. Cette visite officielle sera l’occasion de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs économiques et énergétiques. La coopération entre le Sénégal et la Mauritanie est particulièrement importante dans l’exploitation du gisement gazier Grand Tortue Ahmeyin (Gta), situé à cheval sur leur frontière maritime. Ce champ gazier, dont l’exploitation débutera au troisième trimestre de 2024, est estimé à 450 milliards de mètres cubes de gaz. Les deux pays collaborent également dans le domaine de la pêche, avec des accords permettant aux pêcheurs sénégalais d’opérer dans les eaux mauritaniennes. En 2023, 500 licences ont été octroyées à des pêcheurs de Saint Louis, au Nord du Sénégal, pour capturer 50 000 tonnes de poissons pélagiques. Les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Mauritanie ont atteint 66 milliards Fcfa en 2023, selon le Centre international de Commerce. (Source : adakar.com)

Rca : Taekwondo - Bangui décroche 3 médailles d’or et une en argent au championnat d’Afrique centrale zone 4 à Yaoundé

%

Le championnat d’Afrique centrale de Taekwondo, zone 4, a été fructueux pour les représentants centrafricains. Ils ont raflé 4 médailles dont 3 en or et une en argent. Les médaillés d’or sont Le Bonheur Djambala en moins de 59 kilos, Yvon Gouandjia en moins de 58 kilos et Christopher Gbokou en moins de 63 kilos. Dieu Merci Nzapada a, quant à lui, remporté la médaille d’argent en moins de 63 kilos. Cette compétition régionale s’est déroulée du 10 au 14 avril à Yaoundé au Cameroun. (Source : abangui.com)

Gabon : Réhabilitation des voiries urbaines- Libreville négocie un nouveau prêt de 33 milliards Fcfa avec 2 banques

Pour la réhabilitation de voiries urbaines de Libreville, Akanda et Owendo dans la province de l'Estuaire, les autorités gabonaises sollicitent une nouvelle fois les banques britanniques et espagnoles United Kingdom Export Finance (Ukef) et Banco Santande pour un prêt de 32,9 milliards FCFA, rapporte le média en ligne Agence Ecofin. Pour cela, des négociations ont été engagées avec les deux structures financières afin de conclure cet emprunt qui financera essentiellement la 2ᵉ phase du projet de « conception et de réalisation des travaux d’amélioration des conditions de circulation dans la ville de Libreville ».En 2019, le Gabon avait déjà obtenu de ces deux banques, la somme de 48,5 milliards FCFA pour la première phase de ce projet. Un projet qui concerne globalement, la réhabilitation de 80 km de voiries dans les trois communes cibles du Grand Libreville que sont Libreville, Akanda et Owendo. (Source : Nouveau Gabon)

Mali : Sahel - Moscou intervient officiellement pour tenter de réconcilier Alger avec Bamako et Niamey

Les relations de l’Algérie avec ses voisins du Sahel le Mali et le Niger ont atteint un niveau de tension sans précédent et le fossé des incompréhensions ne cesse de se creuser d’une semaine à une autre. Ingérence dans les affaires internes, maltraitance des ressortissants maliens ou nigériens par les autorités algériennes, liens troublants avec des mouvements armés pratiquant le terrorisme ou des activités séditieuses armées, les dirigeants maliens et nigériens formulent de nombreux reproches au régime algérien et les malentendus s’accumulent au point où les deux voisins saheliens de l’Algérie décident de lui tourner le dos pour privilégier des partenariats stratégiques avec de nouveaux acteurs régionaux. Face à cette impasse qualifiée par de nombreux diplomates algériens de dangereuse pour les intérêts géostratégiques de l’Algérie, le régime Tebboune a été contraint de recourir à la médiation russe alors que cette option était pendant longtemps exclue et écartée par le président Abdelmadjid Tebboune et ses collaborateurs les plus proches qui voulaient préserver la « fierté » de l’Algérie et refusaient de se « rabaisser » au rang des pays qui demandent de l' »aide étrangère » pour des solutions avec les voisins directs du pays. (Source : abamako.com)

Niger : Lutte contre le terrorisme - Les Fds traquent Boko Haram, certains de ses combattants se rendent

Ces dernières semaines sont marquées, dans la région de Diffa, par une série de repentances de combattants de la secte terroriste Boko Haram (BH) dont les membres sont traqués par les Forces de Défense et de Sécurité du Niger dans la zone du Lac Tchad. Le 11 avril dernier, deux terroristes « BH », lassés de leurs conditions de vie durcies par cette nouvelle pression des Forces Armées Nigériennes, ont choisi de se rendre aux autorités à Bosso. Déjà la semaine dernière, des repentis de cette secte sanguinaire qui a son fief au Nigéria, dans la forêt de Sambissa, se sont rendus aux Fds à Baroua, Toumour et Bosso.L’étau se resserre de plus en plus sur Boko Haram, la nébuleuse terroriste qui sévissait cruellement dans cette partie Sud-Est du Niger depuis plus d’une décennie. Aujourd’hui, la traque de ces terroristes sans foi ni loi est permanente, avec un appui aérien opérationnel tout aussi permanent. Le maintien de la pression favorise également des dissensions au sein de la secte sur la conduite à tenir. Deux combattants d’origine tchadienne se sont rendu le 1er et le 2 avril aux Fds de Toumour suite à ces violents combats qui ont opposé le groupe sud (ISWAP) et le clan Bakoura du Nord. Les deux premiers affrontements ont fait plus de 100 morts entre terroristes et le dernier a occasionné la mort d’environ 20 combattants supplémentaires. (Source :Onep)

Togo : Elections législatives et régionales - La Cédéao envoie une mission d’information

Le Président de la Commission de la Cédéao, Omar Alieu Touray, a approuvé le déploiement d'une Mission d'information au Togo dans la perspective des élections législatives et régionales prévues le 29 avril 2024, a-t-on appris ce mardi 16 avril 2024 via Twitter. Selon la Cédéao, cette mission entreprendra une évaluation pré-électorale conformément aux textes communautaires et ne s'engagera dans aucun autre processus comme indiqué dans un communiqué antérieur, qui a été retiré, indique-t-elle.En effet, le lundi dernier, l'institution régionale informait par une première note l'arrivée d'une mission exploratoire pour s'imprégner du contexte politique qui a été fragilisé par l'annonce des manifestations contre l'adoption d'un nouveau régime parlementaire. Conduite par S.E. Maman Sambo SIDIKOU, ancien Représentant de l'Union Africaine au Mali et au Sahel, la Mission rencontrera, au cours de son séjour au Togo du 15 au 20 avril, les principales parties prenantes au processus électoral, notamment les responsables des institutions et agences de l'Etat, les partis politiques, l'organe de gestion des élections, les organisations de la société civile, les médias, et les partenaires. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Production d’énergie- Une Fondation veut construire une centrale solaire en Ppp

Le président de la Fondation internationale pour l’Education, la santé, et l’hydraulique au Burkina (F.IN.E.SA.H.B), Dr Issa Ouédraogo, a indiqué lundi à Ouagadougou que sa structure veut accompagner les autorités dans l’atteinte de l’autonomie énergétique à travers la construction d’une centrale solaire photovoltaïque, dans le cadre d’un partenariat public-privé (Ppp).La construction de la centrale solaire photovoltaïque est un projet monté par la Fondation internationale pour l’Education, la santé, et l’hydraulique au Burkina ( F.IN.E.SA.H.B) en partenariat avec un groupe financier « gobal Eden » qui a son siège au Texas aux Usa, a indiqué le président de la Fondation internationale pour l’Education, la santé, et l’hydraulique au Burkina ( F.IN.E.SA.H.B), Dr Issa Ouédraogo. Dr Ouédraogo venait d’échanger avec le Premier ministre burkinabè, Me Apollinaire Kyelem de Tambèla sur le projet. Selon lui, le projet se fera sous le format partenariat public-privé, c’est-à-dire que « le groupe global Eden va financer la construction de la centrale solaire dans le cadre du partenariat avec la fondation et l’Etat burkinabè ». Dr Issa Ouédraogo a précisé que cette centrale va se bâtir sur 850 ha et permettra de « résoudre nos problèmes d’énergie ». (Source : aouaga.com)

Cote d’Ivoire : Cacao- Chute de 25,8% des broyages

S’il fallait un signe supplémentaire de la pénurie de fèves, il vient des broyages de cacao en Côte d’Ivoire. Ils chutent de 25,8% en mars sur un an pour atteindre 50 656 tonnes, selon les chiffres de l’association des exportateurs Gepex. Depuis le début de la campagne 2023/24, le 1er octobre 2023, les broyages se sont élevés à la fin mars à 339 012 tonnes, en baisse de 7,4% par rapport à la même période en 2022/23. Les chiffres des broyages en Europe et en Amérique du Nord sur le 1er trimestre seront publiés jeudi avec aussi des baisses attendues d’une année sur l’autre.( Source: Commodafrica.com)