Cote d'Ivoire: Fin Cyber Africa Forum 2024 – Le gouvernement ivoirien appelle à une synergie d'actions pour un cyberespace plus sûr

L’édition 2024 du Cyber Africa Forum a pris fin le 16 Avril à Abidjan. Cette édition a rassemble les parties prenantes du secteur du numérique, venus de divers horizons. Après la cérémonie d’ouverture le 15 Avril, plusieurs panels ont eu lieu sur des thématiques précises. Citons celui ayant pour thème : « E-santé ou le défi de la gestion des données sensibles. »

Participant à ce panel, Sakandé Cissé, directeur général de Snedai Technologies, a apporté une riche contribution au débat en élucidant l’apport tant annoncé du digital et de l’Intelligence artificielle dans le secteur médical. « L’intelligence artificielle promet beaucoup au secteur de la santé, mais déjà, il y a des résultats. Par exemple avec l’Ia, on n’a plus besoin d’attendre trois mois avant de connaître le sexe de l’enfant qui est dans le ventre. Au bout d’un à deux mois maximum, l’IA nous permet de le savoir, et dans quelques années, ce sera seulement en une semaine », a-t-il indiqué.

Aussi, il a ajouté que « l’Ia a la capacité d’analyser et traiter une foultitude de données en un temps très court. Ce qui lui permet de faire des déductions qu’elle seule est capable de faire. »

M. Sakandé Cissé a poursuivi son argumentaire en évoquant les progrès de l’expertise dans le diagnostic.

A leur tour, Amadou Sarr, Olivier Canuel, Eric Djibo, Ismaël Zaki, respectivement spécialisés dans l'analyse des données, la cybercriminalité, la santé et le courtage en assurance, ont aussi montré le caractère sensible des données de santé en raison de leur nature confidentielle et des risques associés à leur gestion, tels que la violation de la vie privée, l'usurpation d'identité, la discrimination, les cyberattaques et les violations de la conformité réglementaire.

Le ministre ivoirien de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté, a appelé, le 15 avril à Abidjan, à une synergie d’actions pour un cyberespace plus sûr et une intelligence artificielle au service de l'humain.

« L'objet de ce Forum est d'explorer toutes les problématiques cruciales liées à la cybersécurité, en rassemblant experts, universitaires, entreprises et gouvernements du monde entier. Nous croyons qu’ensemble, par un dialogue éclairé et une vision d'avenir, nous tracerons la voie vers un cyberespace plus sûr et une intelligence artificielle digne de ce nom, au service de l'Humain », a déclaré Ibrahim Kalil Konaté.