Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Des efforts conjoints pour contrôler les armes légères

communiqué de presse

Suite à une initiative de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre (CNC-ALPC) soutenue logistiquement par le Service de lutte antimines des Nations unies (UNMAS), une opération de marquage et d'enregistrement des armes est actuellement en cours dans la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo (RDC).

Cette action vise à renforcer le suivi et le traçage des armes détenues par l'armée et la police congolaises, tout en luttant contre la prolifération des armes légères entre les mains des civils et des groupes armés dans les zones affectées par les conflits armés.

André Robert Bofaka Loliki, chef de l'équipe de marquage de la CNC-ALPC, souligne l'importance de cette opération dans un contexte incertain, où la prolifération des armes représente une menace pour la stabilité et la sécurité : « Cette opération permet, en premier lieu à l'armée et à certaines unités de bénéficier d'une bonne traçabilité et de marquer les armes en un temps record. Nous sommes un pays post-conflit. Les armes prolifèrent. Elles se retrouvent entre les mains de groupes armés, parfois des forces étatiques et même de civils. À travers cette opération, nous sommes en train de faire appel à l'armée au niveau de l'est du pays, à travers différentes unités, pour faire marquer les armes, afin d'avoir un bon stockage au sein de l'armée, et d'avoir une idée des porteurs illicites d'armes au niveau des forces de défense et de sécurité ».

Toujours selon André Robert Bofaka Loliki, d'après une enquête menée en partenariat avec le Centre international de déminage humanitaire de Genève (GICHD), il est estimé qu'environ 300 000 armes circulent actuellement entre les mains des civils en RDC. C'est dans ce contexte que cette opération vise à mettre fin à la circulation illicite des armes légères et de petit calibre (ALPC) et à renforcer les contrôles sur leurs détenteurs.

Maïté, chargée des opérations du projet ALPC au sein de UNMAS et intervenant dans le cadre du soutien apporté à la CNC-ALPC, souligne l'importance du marquage des armes pour assurer la traçabilité des armes perdues ou détournées, lorsqu'elles sont ensuite retrouvées : « Ce travail, nous le faisons pour le rétablissement de la paix dans le pays et pour éviter des souffrances aux populations civiles qui endurent, depuis de nombreuses années déjà, ce fléau qu'est la circulation illicite des armes. C'est quelque chose qui me motive au quotidien ».

Cette initiative a débuté à Goma fin mars 2024, tandis que le 4 avril a célébré la journée internationale de lutte antimines, et se poursuit jusqu'au 26 avril à Beni, toujours dans la province du Nord-Kivu. La CNC-ALPC compte ainsi marquer près de 3.000 armes durant cette session de quatre semaines à travers le Nord-Kivu. Elle témoigne de l'engagement des autorités congolaises, en collaboration avec des partenaires internationaux, à répondre positivement aux défis liés à la sécurité et à promouvoir la stabilité dans le pays.

La lutte contre la prolifération des armes légères et leur utilisation illicite demeure un défi majeur pour la RDC, et ces actions concertées offrent un espoir de progrès vers un avenir plus sûr et plus pacifique pour tous ses citoyens.

Créée en 2008, la CNC-ALPC est l'organe gouvernemental chargé du contrôle des armes légères et de petit calibre. Elle est présidée par les ministres de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères. Animée par son secrétariat permanent basé à Kinshasa, elle a également élaboré et fait valider en novembre 2023 le nouveau Plan d'Action National 2024-2028 par le ministère de l'Intérieur.

Le projet ALPC d'UNMAS MONUSCO apporte un soutien à la CNC-ALPC à la fois dans la rédaction, la mise en oeuvre et l'évaluation du Plan d'Action National, ainsi que dans ses opérations de marquage sur le terrain. Il fournit également un appui direct aux forces pour la formation à la gestion et au stockage des armes et des munitions de petit calibre, et par la fourniture d'équipements pour leur stockage.