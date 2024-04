Cameroun: Lancement du Plan de Réponse Humanitaire 2024 pour le Cameroun - Le Plan de Réponse Humanitaire pour le Cameroun nécessite 371,4 millions de dollars pour fournir une assistance vitale et des services de protection à 2,3 millions de personnes

Aujourd'hui, aux côtés du gouvernement du Cameroun, la communauté humanitaire a lancé le Plan de Réponse Humanitaire (PRH) 2024. Le PRH souligne que 3,4 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire en 2024. Les partenaires humanitaires lancent un appel aux donateurs pour un montant de 371,4 millions de dollars américains afin de soutenir 2,3 millions de femmes, de filles, d'hommes et de garçons parmi les plus vulnérables.

Le Plan de Réponse Humanitaire 2024 cible les besoins les plus urgents liés à l'impact du conflit du bassin du Lac Tchad, de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, de l'afflux de réfugiés centrafricains, des épidémies et des chocs climatiques. Près d'un million de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays. Le Cameroun à travers son hospitalité, accueille également généreusement près d'un demi-million de réfugiés et de demandeurs d'asile. On estime que 2,5 millions de personnes seront encore confrontées à une insécurité alimentaire aiguë en 2024, en dépit de certaines tendances positives enregistrées dans quelques régions.

Le PRH 2024 est le résultat d'un processus consultatif multisectoriel, visant à répondre aux besoins humanitaires les plus urgents. La réponse humanitaire en 2024 ciblera des interventions dans les domaines des abris et articles ménagers essentiels, de l'éducation, de la nutrition, de la protection, de la santé, de la sécurité alimentaire, ainsi que de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement.

%

« L'engagement renouvelé de l'ensemble de la communauté humanitaire et des bailleurs de fonds est urgent pour répondre aux besoins humanitaires vitaux. Nous devons également contribuer à promouvoir, explorer et mettre en oeuvre des solutions innovantes et durables, afin de faire face aux effets complexes et prolongés des déplacements, en coopération avec les autorités nationales, les acteurs du développement et les institutions financières internationales », a déclaré M. Coulibaly Siaka, Coordonnateur Humanitaire pour le Cameroun.

En 2023, le faible financement de la réponse humanitaire a entraîné des réductions importantes de l'aide humanitaire aux personnes touchées par les crises. Malgré les difficultés rencontrées, les partenaires humanitaires ont fourni une aide vitale à 1,2 million de personnes parmi les plus vulnérables.

« En 2024, des millions de vies dépendent de notre solidarité continue envers ceux qui en ont le plus besoin. Je vous invite tous à considérer comment nous pourrions davantage alléger les souffrances des populations affectées par les crises au Cameroun », a déclaré M. Coulibaly Siaka. Un financement accru, reçu à temps et flexible du Plan de Réponse Humanitaire est nécessaire pour sauver des vies et améliorer les conditions de vie et la résilience des populations touchées par les crises, et pour prévenir toute nouvelle détérioration. La communauté humanitaire renouvelle son engagement collectif en faveur d'une réponse efficace, fondée sur des principes, inclusive et responsable, en soutien à l'action du gouvernement et aux côtés des personnes dans le besoin.

Pour plus d'information, merci de contacter :

Karen Perrin, Chef de Bureau, OCHA Cameroon, perrink@un.org

Agha-Nwi Fru, Chargée de l'information publique, OCHA Cameroon, agha-nwi.fru@un.org

Les communiqués de presse OCHA sont disponibles sur les sites www.unocha.org/cameroon et https://reliefweb.int/country/cmr