Burundi: Communiqué conjoint du Ministère de l'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique et du Système des Nations Unies au Burundi sur les impacts du phénomène El Niño

Depuis les deux dernières décennies, le Burundi connaît des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes dont les effets deviennent de plus en plus dévastateurs.

En effet, le Burundi fait partie des 20 pays au monde les plus vulnérables au changement climatique. Les fortes précipitations dues au phénomène El Niño provoquent de graves inondations liées aux débordements des rivières et à la montée des eaux du lac Tanganyika. De plus, les glissements de terrain, les vents violents et la grêle continuent d'exposer les communautés aux différentes vulnérabilités.

La combinaison de ces aléas climatiques a occasionné des pertes en vies humaines, des déplacements internes de population, des destructions des champs de culture, des moyens de subsistance, des habitations et des infrastructures socio-économiques.

Entre septembre 2023 et le 07 avril 2024, 203 944 personnes ont été affectées selon la Matrice de suivi des déplacements internes (DTM) en plus de 19 250 habitations et 209 salles de classe qui ont été détruites. Le nombre de personnes déplacées internes a également augmenté de 25%, pour atteindre plus de 98 000 personnes. Pour la même période, le secteur de la sécurité alimentaire a enregistré plus de 40 000 hectares de champs de cultures détruits.

%

Actuellement, les prévisions météorologiques saisonnières fournies par l'Institut géographique du Burundi, pour la période allant de mars à mai 2024, indiquent que les précipitations attendues seraient sensiblement au-dessus de la normale climatologique et risquent d'aggraver la vulnérabilité ainsi que l'exposition des communautés, de leurs biens, de infrastructures socio-économiques et de l'environnement.

Pour répondre aux besoins prioritaires des personnes touchées et enforcer la résilience communautaire, le Gouvernement du Burundi, avec l'appui de ses partenaires, a mené une série d'actions d'anticipation et de réponse dont entre autres, la furniture des semences, le transfert monétaire, la distribution des vivres et non -vivres, l'assistance médicale et l'appui à l'accès à l'eau-hygiène-assainissement.

Malgré ces efforts d'atténuation, adaptation et réponse aux effets du phénomène El Niño, le Gouvernement du Burundi et les acteurs humanitaires ont besoin de resources financières pour faire face aux défis croissants, en vue d'éviter une aggravation de l'impact des inondations, des glissements de terrain, des vents violents et de la grêle.

Le présent communiqué est destiné à faciliter la mobilisation de resources pour appuyer la mise en oeuvre du Plan de réponse aux effets du phénomène El Niño, qui cible 306 000 personnes en besoin d'assistance humanitaire.

Ce soutien est aussi nécessaire pour l'opérationnalisation du mécanisme national d'alerte précoce multirisque dont l'initiative nationale a déjà été lancée sous la coordination du Ministère de 'Intérieur, du Développement Communautaire et de la Sécurité Publique avec l'appui de partenaires.

Pour alléger la souffrance des communautés affectées par les effets pervers du phénomène El Niño, nous appelons la communauté internationale à appuyer davantage le Gouvernement à dans ses efforts de réponse aux besoins prioritaires des personnes touchées et de solutions durables.

Nous exhortons les partenaires du Burundi à appuyer le renforcement des capacités institutionnelles et communautaires de gestion des risques de catastrophe pour limiter les chocs des phénomènes météorologiques extrêmes.