Afrique: Le nombre de millionnaires devrait exploser au cours des dix prochaines années

Les grandes fortunes du continent devraient augmenter de 65%. C'est ce qui ressort du rapport annuel sur les fortunes africaines, publié par le cabinet londonien Henley and Partners.

Les Big Five - l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Kenya et le Maroc - représentent à eux seuls 56% des millionnaires du continent et 90% de ses milliardaires. Mais parmi les 54 milliardaires nés sur le continent, seuls 21 y vivent encore. « Beaucoup de personnes font fortune en Afrique puis partent s'installer dans d'autres pays à la recherche d'une meilleure qualité de vie, d'un meilleur système éducatif pour leurs enfants et pour un meilleur accès aux soins de santé », explique Dominic Volek, du cabinet Henley and Partners.

Et certains secteurs sont particulièrement porteurs pour ceux qui cherchent à faire croître leur fortune en Afrique. « Des matières premières comme le charbon, l'or, tous les produits issus de l'industrie minière, énumèreDominic Volek. Mais ensuite, ils ressentent souvent le besoin de réinvestir dans leur pays d'origine, dans le secteur de la fintech, des médias, du divertissement, et bien sûr dans l'éco-tourisme et d'autres projets de développement. »

Et certains pays comme l'île Maurice et la Namibie font tout pour attirer les plus fortunés. « Clairement, il y a des avantages au niveau de la fiscalité, et c'est le cas notamment à Maurice. Quant à la Namibie, c'est un pays qui offre des opportunités dans le secteur pétrolier et gazier, où des projets se développent autour de l'hydrogène vert - et qui offrent des perspectives d'investissement intéressantes. »

Dans les dix prochaines années, l'île Maurice et la Namibie devraient connaître une croissance de plus de 80% du nombre de millionnaires sur leur territoire.