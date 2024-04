Congo-Brazzaville: Domaine Liyolo - Le combat du maître se poursuit dans le temps

Plus qu'une simple commémoration, la visite guidée du site de Mont Ngafula, le 13 avril, a révélé l'ambition de sa transformation en musée privé, centre de formation et de recherche pour l'art contemporain, un potentiel que La fondation Liyolo a mis en exergue sans fard avec ses défis.

Site marqué de l'empreinte indélébile de son créateur, le domaine Liyolo dont les ateliers restent le coeur battant même après avoir subi sept pillages est ouvert au public. La journée portes ouvertes du 13 avril en a révélé le plein potentiel, le dynamitage des trois fours automatisés de la fonderie n'ayant pas réussi à porter le coup fatal à l'oeuvre de longue haleine construite dans la sueur et avec la puissance du feu. La Fondation Liyolo fait preuve de résilience, jurant de ramener la vie au patrimoine familial devenu national. Participant lui aussi, à sa manière, aux efforts diversement conjugués des artistes pour l'épanouissement du secteur culturel.

En effet, la visite guidée conduite magistralement par sa directrice en a dit long sur le voeu et l'énergie déjà déployée pour faire revivre le phénix de ses cendres, nonobstant la mort du maître. Tout à l'image de son initiateur, « un pionnier qui s'est battu pour que son métier de plasticien et de sculpteur soit reconnu comme porteur de valeur », a soutenu Myoto Liyolo, directrice de la Fondation, à la manoeuvre. Loin de s'asseoir sur les lauriers de la gloire passée du regretté géniteur, l'option est de s'en appuyer pour se propulser plus en avant.

La présentation de l'ébauche, le croquis, du centre culturel à venir est significative. Elle vient argumenter et donner plus de tonus à l'initiative inspirée par le défunt lui-même dont une quinzaine d'oeuvres est disséminée dans Kinshasa. En effet, outre la célèbre Place des artistes qui a le privilège d'en héberger deux à lui seul, la statue du Me Franco Luambo Makiadi en plus des Mains d'artistes érigées là en premier, déjà en 1976, notamment avec Le Militant à N'Sele Liyolo marquait le territoire congolais du génie créateur de ses fils.

Armatures, moules et modèles réduits

Découvrir les modèles réduits d'œuvres monumentales connues, des armatures et certains moules d'œuvres mythiques de Liyolo a ouvert le livre encore à demi fermé des trésors qu'a produits le sculpteur. L'épopée de sa vie qui n'a pas toujours été facile est pourtant gravée d'une série de souvenirs mémorables dont ses œuvres sont les preuves. En effet, Liyolo, pas si bien connu des générations actuelles, est plus qu'une fierté nationale car présent dans plusieurs villes du continent mais pas que. Et qui plus est, c'est « l'artiste plasticien le plus copié de toute l'Afrique centrale », a dit Myoto. Des Liyolo sont présents au Musée de Yaoundé, et d'autres du monde mais pas en République démocratique du Congo, les Lions à l'entrée de l'Hôtel de ville de Brazzaville, à l'Unesco et au Vatican sont logées trois œuvres, dont Paix et Bénédiction offert au pape Jean-Paul II en 1980.

S'assurant de poursuivre l'oeuvre du maître, les Ateliers bronze passion Liyolo et fils sont en pleine activité. On y fait de la restauration, La Main, oeuvre mythique de 1987, y est remise à neuf ; la reproduction du Léopard en finition à la demande d'un client, représentatif de l'emblème de la République sous Mobutu. L'on découvre la technicité de l'artiste qu'il a pris soin de transmettre à son fils, Rik, à la base bijoutier.

Le plâtre qui a servi à réaliser la tombe de Liyolo à la Nécropole, tel un gardien, est placardé au mur conduisant à la fonderie. Les moules des plaques représentatifs des scènes de vie formant le sarcophage de la défunte Mama Sese, première épouse de Mobutu. Ainsi, Liyolo a autant célébré la vie que la mort sans oublier la beauté de la femme qui a une grande part dans son travail, comme l'a rappelé Myoto.