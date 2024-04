Congo-Brazzaville: Echanges commerciaux - Le pays et l'Italie veulent dynamiser leur coopération économique

Une journée dénommée « Destination Italie » a été organisée, le 15 avril, par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM) de la ville océane dans le but d'établir des passerelles d'échanges et de partages entre les acteurs économiques du Congo et d'Italie en présence d' Enrico Nunziata, l'ambassadeur d'Italie en République du Congo.

Lancé il y a quelques années par la Chambre de commerce de Pointe-Noire, le concept « Destination pays » vise à rapprocher les opérateurs économiques du Congo et d'autres pays non seulement pour un partage d'opportunités d'affaires et d'investissements, mais aussi pour des éventuels échanges commerciaux profitables à tous. « Par ce concept, la CCIAM a voulu à son échelle appuyer les entreprises de sa circonscription à épouser le souffle d'un monde qui s'ouvre et qui communie dans sa construction d'une citoyenneté économique universelle », a dit Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, souhaitant la mise en place d'une dynamique de contacts, d'échanges d'informations, de missions commerciales croisées.

En louant la cordialité des relations congolo-italiennes, Enrico Nunziata, ambassadeur d'Italie au Congo, a dit : « Nous voulons donner un autre élan à la coopération avec votre pays. Nous nous appuyons sur nos bonnes relations économiques et notre intérêt commun pour la stabilité et le développement de l'Afrique ». Et d'ajouter : « La République du Congo est maintenant un pays prioritaire pour la coopération italienne et un partenaire stratégique en matière de coopération. Pays attractif, l'Italie offre de nombreuses opportunités dans les domaines comme la mode, l'ameublement, la mécanique, l'agro-industrie, le bâtiment et travaux publics, l'industrie pharmaceutique, etc. Le forum Italie-Congo organisé récemment à Rome en marge du sommet Italie-Afrique et bien d'autres rencontres sont à encourager pour dynamiser ces échanges gagnant-gagnant.

Ainsi, plusieurs membres des organisations du secteur privé italien ont participé virtuellement à la conférence. C'est le cas de Letizia Pizzi, directrice générale de l'organisation patronale Confindustrie Assafrica and Meditarraneo, du directeur général adjoint de la Fédération italienne des machines agricoles, du directeur de l'Agence italienne pour la promotion du commerce extérieur qui ont présenté les différentes opportunités d'affaires disponibles dans toute la chaîne de production italienne pour le Congo. La formation des acteurs économiques congolais, le transfert des compétences, la fluidité des échanges... ont été les différentes doléances émises par les directeurs d'entreprise et responsables des organisations professionnelles installées au Congo.

Signalons qu'en 2022, selon les statistiques du Centre du commerce international, l'Italie était le 17e partenaire commercial du Congo en termes d'exportation et le 11e partenaire en importation. La même année, ces exportations s'établissaient à 38 759 000 USD. Il s'agissait principalement du bois, du zinc, des feuilles pour le placage et du cacao. Les importations plafonnaient autour de 99 641 000 USD. Les principaux produits importés sont les mélanges d'hydrocarbures, les lampes et tubes à incandescence électrique.