Congo-Brazzaville: Journée mondiale de la voix - Célébrer l'une des plus grandes merveilles de la nature

Le réputé chef de choeur Ambroise Kua-Nzambi Toko invite les Congolais à ne pas passer sous silence le quart de siècle de la célébration de cet instrument de musique, notamment la voix, tenu pour l'un des plus anciens, le mardi 16 avril.

Dans un entretien avec Le Courrier de Kinshasa, le docteur en musicologie Ambroise Kua-Nzambi auteur de La voix décryptée nous a décrit « un instrument incomparable, le plus parfait des instruments de musique ». Fort de son expérience personnelle, le directeur de l'Académie africaine de musique chorale (AAMC), nous a dit émerveillé : «La voix humaine est sans conteste l'une de plus grandes merveilles de la nature ». Classée dans la catégorie des instruments à vent, la voix humaine, a-t-il affirmé, est un « instrument à la fois simple et complexe, ordinaire et extraordinaire, banal et hors du commun ». Et d'ajouter : « Les animaux crient, produisent divers sons et chantent même, l'expression vocale de l'homme est et reste la plus évoluée, la plus complète, la plus riche, la plus précise, la plus séduisante, la plus émotive, la plus profonde et ce, du simple chuchotement au chant le plus subtil en passant par la parole ».

Si, pour le chef de chœur, « la voix humaine est et reste un phénomène naturel mais évolutif », il est aussi « un instrument incomparable, le plus parfait des instruments de musique ». Et « le mystère qui l'entoure est vaste et profond » car, a-t-il soutenu, cet « instrument ancien et primitif mais supérieur aux instruments modernes est doté du triple pouvoir du son, de la parole et d'expression de tous les sentiments humains ». Évoquant son aspect surnaturel, il partage son intime conviction qu'il est « doté de pouvoirs spirituels ». Ambroise Kua-Nzambi rappelle ici que « Dieu et ses anges le possèdent, Satan et ses démons le possèdent » et que c'est « un instrument disponible pour toute l'éternité ». Un atout commun à toute l'humanité, mieux « une richesse que tout le monde possède (enfant, vieux, blanc, noir, riche, pauvre) et n'est l'exclusivité de personne, « ni des Noirs ni des Blancs ». Et qui plus est, « aucune culture ne pourrait prétendre avoir percé tout son mystère », a-t-il affirmé encore.

Merveilleux don du Créateur

Il ne fait aucun doute pour le chrétien qu'est Ambroise Kua-Nzambi : « La voix est un merveilleux don du Créateur pour sa créature la plus parfaite sur terre qu'est l'homme ». En sa qualité de chef de chœur de Chœur La grâce, il a précisé : « Ce qui fait de la voix une merveille c'est lorsque la créature lui rend merveilleusement toute sa beauté jusqu'à émerveiller son Créateur ». La voix est « un instrument façonné pour la gloire de Dieu », a-t-il soutenu. D'où son invitation aux citoyens du monde : « Chantez tous les jours. Chantez avec votre voix, votre corps, votre cœur, votre cerveau, chantez avec l'âme, chantez en esprit et Dieu en portera un regard très favorable ».

Profitant de cette vingt-cinquième célébration de la Journée mondiale de la voix, le Dr Ambroise Kua-Nzambi juge l'occasion propice pour rendre hommage « à une très belle voix congolaise qui s'est éteinte, Lucie Kunda ». Citant ainsi la célèbre chanteuse gospel disparue le 8 avril, il a recommandé d'avoir une pensée pieuse pour elle en observant une minute de silence en sa mémoire.

Il est bon de savoir que la Journée mondiale de la voix est à la base une initiative brésilienne datant de 1999. Au fil des ans adoptée par d'autres pays du globe, elle a été lancée par des médecins, des orthophonistes et des professeurs de chant de l'ancienne association « Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz - SBLV », la Société brésilienne de Laryngologie et Voix dirigée alors par le Dr Nedio Steffen. Instaurée depuis un quart de siècle à présent, elle avait pour objectif initial, apprend-on, « de sensibiliser le grand public aux problèmes de voix et de promouvoir la santé vocale à l'échelle mondiale ».