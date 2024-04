Congo-Brazzaville: Circulation routière - Des permis de conduire biométriques pour les Ponténégrins

Le lancement officiel des enrôlements pour l'obtention des permis de conduire biométriques dans la ville de Pointe-Noire a eu lieu il y a quelques jours en présence de Mopaya Atali, directeur général du transport terrestre.

L'innovation en matière de permis de conduire n'est pas seulement une question de commodité ou d'efficacité. Il s'agit d'une nécessité vitale dans le monde moderne où mobilité, sécurité et identité sont étroitement liées. Le système de permis de conduire traditionnel, qui repose sur des cartes physiques, des documents papier et une vérification manuelle, est aujourd'hui obsolète, fastidieux et surtout sujet à la fraude.

C'est pourquoi la République du Congo a trouvé nécessaire d'innover en matière de permis de conduire, afin de lutter contre la fraude et les accidents de la route. Ce nouveau permis de conduire s'inscrit dans le cadre du Programme d'accélération de la transformation numérique (PATN) du Congo.

Son objectif principal est de standardiser l'identification des citoyens congolais et de moderniser les procédures administratives liées à la conduite. Après Brazzaville l'année dernière, Pointe-Noire vient d'être dotée d'équipements nécessaires à l'enrôlement des usagers dans le but de délivrer, dans les meilleurs délais, des titres de transports, à savoir les permis de conduire biométriques et les cartes grises.

%

Dans son mot de circonstance, le directeur général du transport terrestre, Mopaya Atali, a indiqué que le lancement officiel des enrôlements à Pointe-Noire vient de régler plusieurs problèmes, entre autres la réduction des influences, et met un terme aux erreurs répétitives et même des documents afin d'éviter les vieux calvaires endurés pour le dépôt et le retrait des dossiers. De même, il vient d'installer la sérénité dans la production des titres de transport, notamment le permis de conduire et la carte grise. « C'est ici l'occasion pour moi de dire que ces efforts se poursuivront progressivement dans les autres départements », a-t-il promis.

Le déploiement de ce permis biométrique marque une avancée majeure pour le Congo dans sa lutte contre les défis du secteur du transport routier. Jusqu'à présent, le pays ne disposait pas d'un système informatique sécurisé pour gérer efficacement les données liées aux transports routiers.

Son système informatisé est constitué d'un progiciel qui met en exergue des éléments techniques sur la carte à puce dédiée au permis de conduire biométrique et à la carte grise sécurisée. La biométrie va harmoniser les éléments sur les armoiries de la République, l'identité et la photo du titulaire, la signature de l'autorité compétente et le numéro de permis.

Notons qu'au cours de cette activité, le Système d'uniformisation des plaques d'immatriculation et de lecture automatique des véhicules a été présenté aux autorités en vue de garantir un meilleur contrôle des usagers et une saisie méthodique des archives. Le directeur général du transport terrestre a profité de cette occasion pour présenter sa vision de faire de la DGTT un pilier de développement économique fournissant des services de qualité.