Congo-Brazzaville: Disparition - Dernier hommage des AET à Jean Gaspard Mande

L'Association des anciens enfants de troupe (AET) du Congo, conduite par son président Rémy Ayayos Ikounga, a rendu le 13 avril à Brazzaville un ultime adieu au colonel Jean Gaspard Mande, décédé le 1er avril à Brazzaville.

Dans l'oraison funèbre, l'AET Armand Elenga a indiqué que Jean Gaspard Mande est né le 20 octobre 1950 à Moshingui, dans le district de Ngabé, département du Pool. Après de brillantes études primaires, il franchit le mythique portail de l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc, le 1er octobre 1965, en classe de 5e, au sein de la promotion qui sera baptisée à sa sortie, trois ans plus tard, Commandant Lamy.

Trois mois après sa sortie de l'école d'enfants de troupe, l'AET Jean Gaspard Mande est recruté à Brazzaville pour servir dans l'Armée populaire nationale sous le matricule 04-68-1175. Il fait son entrée en service le 1er octobre 1968. L'année qui suivra, les cieux s'ouvriront pour la formation du futur technicien supérieur de l'aviation, d'abord en Algérie, à l'école de l'armée de Blida, de 1969 à 1971, où il sortira major de la promotion, avec la spécialité mécanicien avion « moteur cellule », puis à Frounze en URSS, à l'école de l'armée de l'air de Kant, de 1976 à 1977, ensuite à l'école de l'armée de l'air de Krasnodar, toujours en URSS, de 1984 à 1985.

Nanti d'un impressionnant bagage intellectuel et de connaissances dans le domaine de l'aviation, le jeune officier Jean gaspard Mande assumera tour à tour les fonctions suivantes à la base aérienne 01/20 Brazzaville : technicien moteur cellule pour Antonov ; chef d'escale de la base ; chef de la 3e patrouille, c'est-à-dire de la 1ère escadrille de la phase des MIG-17-15 à la base ; commandant de la 1ère escadrille de chasse par intérim ; technicien de moteur cellule par avion école MIG 21 ; chef de patrouille escadron de chasse MIG 21 er YM ; technicien moteur cellule au groupe technique d'entretien et de réparation de l'armée de l'air à l'atelier de réparation, maintenance et suivi des aéronefs ; chef de production (exploitation) au groupe technique d'entretien et de réparation de l'armée de l'air de Brazzaville, etc.

Entre autres, à la base aérienne 01/20 Brazzaville, où il passera l'essentiel de sa carrière, il prendra part à un atelier de réparation et de suivi des aéronefs de l'armée de l'air, puis à deux autres de même type à Air Afrique et à Lina Congo. Ce qui lui vaudra une parfaite maîtrise du domaine technique de l'aviation, qui le maintiendra en activité, notamment comme directeur technique de la compagnie aérienne Natalco Airlines Congo, puis comme référant chargé de la location et vente des avions de la compagnie Zoé Ventures LLC...