Congo-Brazzaville: Insertion socioéconomique - Des kits pour les femmes handicapées

Les femmes et jeunes filles handicapées ont reçu, le 16 avril, des kits pour créer des activités génératrices de revenus en vue de leur autonomisation. Ce geste est intervenu à la fin de leur formation sur les outils de gestion financière organisée par la mairie du septième arrondissement de Brazzaville, Mfilou, en partenariat avec l'ambassade des Etats-Unis.

Douze femmes au total sur les vingt-cinq formées ont été les bénéficiaires en fonction de leur demande. Elles ont reçu des sacs de riz, farine de manioc, filets d'oignon et ail, cartons de produits laitiers, savons de linge et détergents, de parasoleils, un pétrin et une grosse marmite et cuvette en aluminium.

La formation s'est déroulée du 7 au 12 février à Brazzaville, dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation socio-économique des jeunes filles et femmes handicapées victimes des violences multiformes, financé par l'ambassade des Etats-Unis au Congo.

Le coût global du projet s'élève à 3,15 millions FCFA pour une durée de dix mois. La subvention de l'ambassade des Etats-Unis au Congo est de 2, 8 millions FCFA et 350.000 CFA pour l'Observatoire handicap humanité (H20) », collectif Liloba.

Les enseignements ont porté sur les cinq principes de la gestion financière : la transparence, la rigueur, la traçabilité, la sécurité, le bilan ou le compte-rendu ainsi que les cahiers de caisses, cahiers de banques, comment calculer le budget, le bénéfice et le salaire, la notion de l'épargne comme moyen sûr pour le développement et l'épanouissement de la femme handicapée.

Le président de l'Observatoire handicap humanité, Emmanuel Bati, a présenté les quatre piliers de son organisation : le handicap, l'humanitaire, le développement et les violences faites aux femmes handicapées. Il a souligné le problème de discrimination que vivent les femmes handicapées au quotidien. Selon lui, près de 80% des femmes handicapées constituent des familles monoparentales ayant des enfants non scolarisés et 20% pratiquent le sexe de survie pour scolariser leurs enfants afin d'accéder à des besoins primaires ou de première nécessité.

Par ailleurs, Emmanuel Bati a donné les perspectives de l'Observatoire humanité handicap : accompagner les treize bénéficiaires restantes à ouvrir les comptes d'épargne, accompagner des femmes handicapées à devenir également des grossistes au lieu de demeurer les détaillantes, procéder à l'évaluation et suivi du projet avec des visites à domicile. Le directeur de cabinet de l'administrateur maire de Mfilou, Djochs Pierre Nkaya, a témoigné l'attachement de sa hiérarchie à cette couche vulnérable et a promis les inviter aux différentes activités en cas de besoin.