Congo-Brazzaville: Gouvernance publique - La Halc lance l'opération de déclaration du conflit d'intérêts

Le président de la Haute autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Ollita Ondongo, a procédé au lancement de l'opération le 16 avril à Brazzaville. Elle prendra fin le 26 du même mois.

L'opération de déclaration des conflits d'intérêts des personnes investies d'une mission de service public a débuté. Le calendrier du déroulement de cette opération prévoit que le président de la Halc, Emmanuel Ollita Ondongo, et les membres de cette institution ouvrent le bal. Ce qui fut fait dans la matinée du 16 avril. Puis, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, et les membres du gouvernement emboiteront le pas (le 18 avril) ; le président et le bureau du Sénat, les sénateurs (le 19 avril) ; le président et le bureau de l'Assemblée nationale, les députés (le 22 avril).

Par ailleurs, les présidents et les membres de bureaux des institutions, les cadres de la Force publique (le 23 avril) ; les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et centraux (le 24 avril) ; les administrateurs territoriaux, les commissaires généraux et les hauts commissaires (le 25 avril) et le personnel diplomatique (le 26 avril). Il n'est pas exclu que ce calendrier connaisse des modifications en termes de dates.

Pour un meilleur déroulement de l'opération, en dehors du calendrier publié par la Halc, celle-ci met à la disposition des cadres assujettis un formulaire de déclaration, a fait savoir le président de la Haute autorité de lutte contre la corruption lors du lancement de ladite opération dans la capitale. « Lutter contre la corruption est un acte citoyen et un devoir patriotique », a souligné Emmanuel Ollita Ondongo appelant les déclarants à se conformer à cet effort collectif de dépassement de soi afin de consolider les acquis d'un Etat de droit qui ne ruine pas le droit de l'Etat à réguler l'espace public dans un contexte où les ressources demeurent limitées face à des besoins illimités, selon lui.

En rappel, un conflit d'intérêts peut être défini comme une situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. En lançant cette opération la Halc veut s'assurer que toute personne chargée d'une mission de service public ou qui exerce une fonction publique ne soit pas coupable d'un conflit d'intérêts.