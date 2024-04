Cameroun: Couverture santé universelle au pays - Entre exploits et limites

La phase pilote de la couverture santé universelle bénéficie principalement aux femmes enceintes et enfants de 0 à 5 ans. Plus de 300.000 femmes enceintes enrôlées ont pu faire des consultations prénatales jusqu'à l'accouchement à coût réduit, d'après les statistiques du ministère de la santé publique.

« Le prix est tellement bas, 6000 francs CFA, c'est à la portée de tout le monde, de toutes les familles », témoigne une bénéficiaire enceinte. Une autre ne cache pas sa satisfaction : « on ne paie plus certaines factures chaque mois comme avant dès que tu as payé tes 6000 francs CFA ».

Le panier de soins a été élargi à d'autres types de patients dans les centres médicaux d'arrondissement et les hôpitaux de district. « Les personnes sous dialyse, les personnes qui ont le Vih, la tuberculose, continuent à recevoir leur médicament gratuitement », précise Dr Simo Noudji, chef section communication, marketing et promotion UTR - couverture santé universelle.

Un peu plus de 1000 patients sont sous hémodialyse et déboursent désormais 15.000 francs CFA par an. Il y a deux ans, les mêmes patients payaient 5000 francs CFA, par séance de dialyse.

Mais pour la journaliste bloggeuse spécialiste des questions de santé Olive Atangana, le gouvernement ne dit pas tout sur la couverture santé universelle. « On ne peut pas parler aujourd'hui de couverture santé universelle au Cameroun, c'est plutôt une prolongation des projets existants et financés par les bailleurs de fonds, par exemple, vous avez le chèque santé avec l'enrôlement des femmes enceintes, vous avez les User Free, avec les personnes vivant avec le Vih », confie Olive Atangana à VOA Afrique. Elle ajoute « qu'il est difficile de parler d'une réussite en matière de la couverture santé universelle, car pour parler de CSU, il faut une loi; c'est à travers la loi qu'on saura qui va payer quoi, qui va financer quoi... Cette loi n'existe pas au Cameroun ».

Pour marquer l'an 1 de la phase pilote de la couverture santé universelle, le ministère de la santé publique a envoyé un sms aux abonnés des compagnies téléphoniques incitant, « les Camerounais de partager massivement l'information sur la réalité de la couverture santé universelle ».

Malachie Manaouda, ministre de la santé publique renseigne que « les résultats sont encourageants. Les accouchements assistés par les professionnels de santé ont augmenté de 2 à 3%. Cela veut dire que les taux de mortalité maternelle, infantile et juvénile ont diminué grâce à la CSU ».

M. Manaouda conclut que « on a, aujourd'hui, plus de 3 millions de personnes qui sont déjà prés - enrôlées; c'est quelque chose qui est encourageant ».