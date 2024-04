Madagascar: Le nouveau stade Baréa n'est pas homologué par la CAF

Ces derniers jours, le fameux stade Barea, situé en plein cœur de la capitale Antananarivo, entièrement rénové pour un budget colossal et inauguré en septembre 2021, n'a pas obtenu son homologation par la Confédération Africaine de Football (CAF). Un coup dur pour le pays, puisque cette décision devrait priver l'équipe nationale de jouer à domicile pour les matchs éliminatoires de la coupe du monde contre les Comores et le Mali, prévus en juin.

Au début de ce mois d'avril, un inspecteur de la Confédération africaine de football (CAF), s'est rendu dans la capitale de Madagascar pour vérifier si la vingtaine de recommandations sécuritaires exigées par les instances internationales du ballon rond et listées lors de la précédente inspection en 2021, ont bien été réalisées.

Selon le rapport d'inspection, ce n'est pas le cas, puisque la CAF a finalement conclu que le Stade Barea - comme 26 des 54 autres stades visités du continent - ne répond pas aux standards édictés pour accueillir des matchs internationaux. C'est dans ce stade qu'avait d'ailleurs eu lieu en 2023 la bousculade qui avait fait 13 morts lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux des Îles de l'océan Indien.

Il faut également rappeler qu'en 2021, le stade - alors flambant neuf - avait reçu une homologation provisoire de la CAF. Les recommandations pour obtenir l'homologation définitive n'auraient pas été appliquées par la Fédération malagasy de Football. Contactés par RFI, ses responsables n'ont pas souhaité réagir.

Lassitude sur les réseaux sociaux

Ce Kianja Barea, érigé pour « défendre l'honneur de la nation » comme l'avait clamé le président Rajoelina lors de son inauguration, a coûté 77 millions de dollars. Une somme vertigineuse pour le pays. Il était présenté comme le plus grand stade « manarapenitra » de l'océan Indien, c'est-à-dire un stade aux normes. Sa réalisation avait été confiée à l'entreprise China State Construction Overseas Development.

Face à cette situation, l'État malgache ne perd pas espoir et a demandé un nouveau délai à la CAF. Le secrétariat d'État chargé des Nouvelles villes et de l'habitat qui gère le Stade Barea, tente le tout pour le tout et vient de faire lancer des travaux en urgence. Le secrétaire d'État Gérard Andriamanohisoa assure que les réglementations internationales en vigueur en 2021 avaient bien été respectées lors de la construction du stade.

Madagascar entame actuellement l'application des recommandations pour les travaux complémentaires à faire et les ajustements. Nous demandons à la CAF de revoir les efforts faits d'ici le 15 mai.

Sarah Tétaud Sur les réseaux sociaux, la polémique enfle et les internautes ne se privent pas d'exprimer leur colère ni leur lassitude. Ils parlent de gâchis, de supercherie et demandent à ce que l'État prenne ses responsabilités et sanctionne les coupables.