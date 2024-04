Gabon: Requête en dissolution du Bureau Exécutif National du CNJG adressée au Tribunal de première instance de Libreville et à la Cour Constitutionnelle du pays

L'Association République gabonaise : Junior Entreprise Conseil (JEC), dépose une requête introductive d'instance auprès de Messieurs les Présidents du Tribunal de Première Instance de Libreville, statuant en matière civile, pour demander la dissolution du bureau exécutif national du Conseil National de la Jeunesse du Gabon (CNJG). Requête aussi déposée à la Cour Constitutionnelle.

Pour rappel des faits

C'est dans une communication non signée du Secrétaire Général sortant du Conseil National de la Jeunesse du Gabon (CNJG) datée du 8 octobre 2023, relayée sur les réseaux sociaux, qu'il est fait mention d'une réunion importante entre les membres du bureau exécutif national sortant du CNJG et le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, le 9 octobre 2023. Cette réunion a été suivie par l'installation, le 05 mars 2024, du nouveau bureau exécutif national du CNJG par ledit Ministre.

Violation des statuts et du règlement intérieur

L'Association République gabonaise : Junior Entreprise Conseil (JEC) souligne que cette désignation des nouveaux membres du bureau exécutif national s'est faite en violation des statuts et du règlement intérieur du CNJG. En effet, selon les articles 15 et 22 des statuts et articles 25, 31 et 34 du règlement intérieur. Seule l'Assemblée Générale peut procéder au renouvellement par élection des membres du bureau exécutif national. Or, aucune Assemblée Générale n'a été tenue dans les délais prévus par ces textes.

Demande de dissolution

Face à ces irrégularités, l'Association République gabonaise : Junior Entreprise Conseil (JEC), demande la dissolution du bureau exécutif national du Conseil National de la Jeunesse du Gabon (CNJG). Cette dissolution est nécessaire pour rétablir la légalité des processus décisionnels au sein du Conseil National de la Jeunesse du Gabon (CNJG) et protéger les intérêts des membres de l'association.

En conclusion, l'Association République gabonaise : Junior Entreprise Conseil (JEC) sollicite l'intervention du Tribunal de Première Instance de Libreville et la Cour Constitutionnelle du Gabon pour ordonner la suspension du bureau exécutif national jusqu'à ce que la légalité des processus décisionnels soit établie et pour prononcer la dissolution dudit bureau.

Pour Advenue l'Audience

L'Association République gabonaise : Junior Entreprise Conseil (JEC) demande à Messieurs les Présidents du Tribunal de Première Instance de Libreville et de la Cour Constitutionnelle de bien vouloir autoriser la citation des membres du bureau exécutif national à l'audience fixée pour cette affaire.

Et ce sera justice

L'Association République gabonaise : Junior Entreprise Conseil, attend que la justice soit rendue dans le respect des lois et des principes démocratiques, dans l'intérêt de la jeunesse gabonaise.

Nous y reviendrons… !