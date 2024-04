Angola: L'IGAE tient les fonctionnaires responsables de la mise en danger de la bonne gouvernance

Caxito (Angola) — L'Inspection générale de l'administration de l'État tiendra pour responsables les fonctionnaires qui s'obstinent à commettre des actes illicites qui mettent en danger la bonne gouvernance du pays, a déclaré aujourd'hui, à Caxito, province de Bengo, le responsable de l'institution, João Manuel Francisco.

Intervenant à l'ouverture du séminaire d'éthique et de déontologie professionnelle dans l'administration publique, le responsable a souligné que l'IGAE a pour mission d'observer, d'enquêter et d'inspecter les lieux des événements pour évaluer et corriger certaines pratiques illicites qui ne coïncident pas avec la loi.

L'inspecteur, a-t-il expliqué, est chargé de surveiller les fonctionnaires qui abusent des biens de l'État et de les signaler ou de les orienter vers des entités juridiques pour qu'elles rendent des comptes.

« Les citoyens ont besoin de se sentir satisfaits et de voir leur problème résolu sur la base des principes d'éthique et de déontologie professionnelle de l'administration publique », a-t-il souligné.

A son tour, la gouverneure provinciale de Bengo, Maria Antónia Nelumba, a déclaré que l'éthique et la déontologie professionnelle sont deux aspects à prendre en compte dans l'exercice des fonctions et dans le traitement des citoyens qui sollicitent les services publics.

Intervenant sur « l'éthique et la déontologie dans l'administration publique », la directrice nationale des ressources humaines de l'Inspection générale de l'administration de l'État, Elsa Neto, a défendu le respect de l'usager afin d'améliorer la relation entre l'agent public et ceux qui recherchent divers services.

La réunion a réuni des responsables d'institutions publiques, des administrateurs municipaux, des entités judiciaires et religieuses, des représentants des organismes de défense et de sécurité, de la société civile et des académiciens.