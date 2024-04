Angola: L'Exécutif encourage le partage des infrastructures électroniques

Luanda — L'Exécutif angolais reste déterminé à consolider la libéralisation du marché du haut débit, à promouvoir la concurrence et à encourager le partage des infrastructures de communications électroniques.

Cette position a été réitérée mardi, à Luanda, par le secrétaire d'État aux Télécommunications et Technologies de l'Information, Pascoal Fernandes, à l'ouverture de la troisième édition du Forum Numérique d'Angola (ADF), réalisé sous le thème "Transformation numérique et durabilité".

Selon lui, cet engagement maximisera l'efficacité dans la mise en oeuvre des réseaux, réduira les coûts et éliminera les barrières à l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché.

Il a mentionné que la mise en oeuvre d'une infrastructure d'inclusion numérique basée sur un réseau national à large bande est l'un des engagements de l'Exécutif en faveur du développement de la société de l'information et de la connaissance.

Il a indiqué qu'il est prévu la construction de 1.980 kilomètres de fibre optique, ainsi que la mise en place de la plateforme d'infrastructure "cloud national", pour promouvoir l'interaction entre les différents organismes de l'administration publique dans le partage sécurisé des informations des institutions et des citoyens.

%

Le secrétaire d'État a cependant défendu la continuité des investissements nationaux et étrangers dans les infrastructures de télécommunications, en vue d'augmenter et d'améliorer la qualité et l'accès aux services numériques.

Il a estimé qu'il était impératif de reconnaître la pertinence de la transformation numérique pour promouvoir le développement social et la prospérité économique.

En ce sens, a-t-il souligné, l'Exécutif comprend qu'il est nécessaire d'établir une infrastructure de télécommunications/TIC robuste et résiliente, garantissant l'accès universel aux services à large bande pour la population.

Il a rappelé que le Gouvernement a lancé en consultation publique, à travers le ministère de tutelle, la proposition de livre blanc sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour la période 2023/2027, qui, entre autres mesures, définit les politiques et les actions stratégiques pour le développement durable du secteur des TIC.

Selon lui, l'approbation de ce document constituera sans équivoque un cadre politique directeur pour les stratégies de transformation numérique des différents secteurs économiques et sociaux du pays.

Le directeur du Portail T.I., Seidou Ndolumingo, a estimé que le monde est en constante évolution, porté par les avancées technologiques qui transforment notre façon de vivre, de travailler et de nous connecter.

Selon lui, la transformation numérique, phénomène mondial, redéfinit les industries et façonne de nouvelles formes d'interaction sociale.

« Tandis que nous célébrons les innovations provoquées par la révolution numérique, nous sommes également confrontés à des défis urgents liés à la durabilité environnementale », a-t-il déclaré.

L'Angola Digital Forum (ADF) est un événement innovant et transformateur, dont l'objectif principal est de rassembler des dirigeants, des professionnels, des entrepreneurs et des passionnés dans les domaines de la transformation numérique et de la durabilité pour une immersion collaborative.

L'événement aborde des questions sur les « frontières » de la technologie et explore comment elle peut être appliquée efficacement pour favoriser des pratiques durables dans divers secteurs, dans le but d'inspirer des actions tangibles, de promouvoir la conscientisation et de favoriser des collaborations menant à un avenir plus responsable.

Des entreprises des secteurs des télécommunications, de la technologie, de la finance, de l'énergie, de l'industrie, du pétrole et du gaz y participent.

Les aspects liés à l'importance, au rôle, aux défis, aux opportunités et aux solutions pour rejoindre les frontières de la transformation numérique, de la durabilité et du développement durable qui en résulte en Angola ont également été discutés lors du forum.