Angola: Le pays et le Japon signent un accord d'échange de billets de banque

Luanda — Un accord d'échange de billets de banque relatif à la nouvelle concession non remboursable dans le domaine des ressources minérales a été signé ce mardi (16), à Luanda, par les gouvernements d'Angola et du Japon.

Il s'agit d'un don du gouvernement japonais à l'Angola qui vise à tirer parti et à dynamiser la mise en oeuvre de projets et de programmes dans le secteur minier du pays.

Pour l'Angola, cet instrument juridique a été paraphé par le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises du Ministère des Relations Extérieures, Domingos Vieira Lopes, tandis que le Japon a été représenté par son ambassadeur en Angola, Suzuki Toru.

A l'occasion, Domingos Vieira Lopes a déclaré que le montant est estimé à trois millions de dollars américains pour soutenir divers programmes et projets de l'Institut Géologique d'Angola, du Ministère des Ressources Minérales, Pétrole et Gaz (MIREMPET).

Le secrétaire d'Etat a souligné que l'échange de billets est une formalité largement utilisée dans la diplomatie pour confirmer l'exécution des accords de coopération et, dans ce cas, il implique la fourniture de matériel spécifique pour mener à bien son activité.

Selon lui, la coopération avec le Japon se concentre sur le soutien dans d'autres domaines tels que l'agriculture, l'énergie et l'eau, mais aussi les télécommunications et l'assistance technique.

Il a affirmé que l'accord signé pour la promotion et la protection réciproque des investissements, permettra une plus grande entrée des investisseurs japonais en Angola et des Angolais au Japon.

L'ambassadeur du Japon, Suzuki Toru, a précisé que cet accord fournira à l'Institut divers équipements d'analyse dotés de capteurs modernes à utiliser dans les études géologiques sur tout le territoire national.

Le Japon contribue au développement socio-économique de l'Angola, en fournissant surtout une aide financière pour le déminage et l'équipement médical, a-t-il souligné.

Pour l'ambassadeur, cette coopération intègre le concept de "partenaires grandissant ensemble", dans le but d'accélérer le développement de l'économie angolaise et de servir comme guide pour les futurs investissements.

L'Angola et le Japon entretiennent une solide coopération dans les domaines politique, diplomatique, économique et commercial, de l'enseignement et de la formation techniques, de la santé, des télécommunications et des technologies de l'information, entre autres.