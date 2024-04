Angola: Une gouvernante souligne la contribution de la science au développement durable

Genève — La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Bragança, a souligné la manière constante avec laquelle l'Exécutif angolais a contribué dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation au développement durable.

Selon la gouvernante, la contribution de l'Exécutif s'inscrit dans le cadre de la révision en cours de la politique nationale en matière de science, technologie et innovation.

Maria do Rosário Bragança parlait lundi, à Genève, en Suisse, lors de la table ronde ministérielle qui a réuni des représentants de gouvernements, de décideurs politiques, d'organisations internationales, de la société civile et du secteur privé.

L'événement fait partie de la 27e session annuelle de la Commission des Nations Unies sur la science et la technologie pour le développement (CSTD) qui se déroule au Palais des Nations (Genève) pour examiner comment exploiter les données et la coopération mondiale dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, pour accélérer le développement durable.

Dans son discours, la ministre a reconnu la contribution et l'implication internationales dans le processus d'examen en cours, qui a reçu le soutien de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et de l'Union européenne (OEACP- UE), afin de mieux s'aligner sur les objectifs de l'Agenda 2030 des Nations Unies et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

%

Se référant aux efforts de l'Exécutif, la gouvernante a rappelé qu'en 2022, le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Science, Technologie et Innovation de l'Angola (MESCTI), le PNUD en Angola et la CNUCED avaient conclu une étude sur l'innovation et l'entrepreneuriat en Angola (Science, Technologie et Révision de la politique d'innovation - Révision STIP).

Elle a expliqué que l'étude susmentionnée a servi de diagnostic pour l'élaboration des politiques en Angola, en mettant à la disposition les informations nécessaires aux acteurs du système national d'innovation et d'entrepreneuriat.

« D'une manière générale, la Commission des Nations Unies sur la science et la technologie au service du développement durable (CSTD) pourrait servir de plate-forme centrale pour coordonner les efforts visant à rendre les programmes de STI plus inclusifs à l'échelle mondiale et fournir des orientations pour guider le développement mondial de la STI vers un avenir plus équitable et durable, en facilitant le soutien à la collaboration entre les parties prenantes », a-t-elle souligné.

Elle a suggéré que la CSTD établisse des mécanismes pour suivre les progrès vers la réalisation des objectifs inclusifs et durables en matière de STI, en assurant la responsabilité et en guidant les ajustements nécessaires aux stratégies.

La gouvernante a également évoqué l'importance du Plan National de Développement de l'Angola (PND) pour 2023-2027, dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie à long terme, où la science, la technologie et l'innovation sont considérées comme des outils pour des avancées significatives dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et la promotion d'un développement inclusif et durable.

Elle a également mis en avant deux programmes centraux en cours au MESCTI, notamment « l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et le développement de la recherche scientifique et technologique » et « la promotion de l'innovation et du transfert technologique ».

Selon la gouvernante, les actions des programmes convergent vers l'amélioration du système scientifique national et, par conséquent, contribuent au développement technologique et à l'innovation.

Elle a également parlé du renforcement de la recherche, du développement et de l'innovation qui conduisent aux actions visant à atteindre les objectifs de développement durable numéros 1, 2, 13 et 16, à travers le transfert des connaissances produites dans le monde académique vers les entrepreneurs et les entreprises.

Dans son intervention, Maria Bragança a ajouté que l'approche adoptée par l'Exécutif se concentre particulièrement sur les secteurs prioritaires pour le développement économique, notamment pour encourager la croissance économique, la création d'emplois et l'innovation, qui, à leur tour, peuvent réduire la pauvreté, en offrant des opportunités de génération de revenus et en améliorant les moyens de subsistance, comme envisagé dans l'ODD 1 : « Éradication de la pauvreté ».

Elle a expliqué qu'un autre point qui renforce le plan d'investigation de l'Exécutif angolais concerne l'augmentation de la productivité agricole, l'amélioration de la sécurité alimentaire et la promotion de pratiques agricoles durables à travers des innovations dans la création de cultures, les techniques d'irrigation et les systèmes de distribution, comme le configure l'ODD numéro 2: « Faim Zéro ».

La stratégie implique également de stimuler la recherche et le développement de sources d'énergie renouvelables, de technologies durables et d'infrastructures résilientes au climat pour atténuer les effets du changement climatique et promouvoir la durabilité environnementale, ce qui correspond à l'ODD numéro 13 : « Action climatique ».

Elle a rappelé que la science, la technologie et l'innovation (STI) peuvent soutenir le développement de systèmes de gouvernance efficaces, améliorer l'accès à la justice, promouvoir la transparence et renforcer les institutions qui utilisent des technologies innovantes, telles que la gouvernance électronique et les plateformes numériques pour l'engagement des citoyens.

Pour la responsable du gouvernement angolais, les solutions STI doivent être spécifiques au contexte et culturellement appropriées pour répondre efficacement aux besoins des différentes communautés et facteurs socio-économiques.

De son point de vue, l'implication communautaire doit être considérée, évitant ainsi de s'appuyer exclusivement sur la technologie.

Elle a jugé nécessaire de garantir que les solutions STI soient accessibles et bénéfiques à tous, en particulier aux communautés marginalisées, afin d'éviter une aggravation des inégalités.

À cet égard, elle a indiqué qu'ils devraient se concentrer sur des solutions durables à long terme, plutôt que sur des solutions rapides qui risquent de ne pas résoudre les problèmes sous-jacents.

L'intervention de la ministre a porté sur « le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation dans le renforcement de l'Agenda 2030 et l'éradication de la pauvreté en période de crises multiples ».

La Commission de la science, de la technologie et de l'innovation (CTI) est un organe subsidiaire du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et le point focal des Nations Unies pour la science, la technologie et l'innovation au service du développement.

Elle a pour mandat d'examiner régulièrement la mise en oeuvre des résultats du Sommet mondial sur la société de l'information et agit comme un forum de planification stratégique, partageant les enseignements tirés et les meilleures pratiques.

La commission fournit des prévisions sur les tendances critiques de la science, de la technologie et de l'innovation dans les secteurs prioritaires de l'économie, de l'environnement et de la société.

L'Angola suit les travaux de cette commission depuis 20 ans.