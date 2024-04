Sénégal: 136e Pèlerinage marial de Popenguine - L'édition de cette année prévue du 18 au 20 mai

Le pèlerinage marial de Popenguine va se dérouler du 18 au 20 mai 2024, annonce le comité national d'organisation à travers un communiqué.

La 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine est prévue du 18 au 20 mai 2024, renseigne un communiqué reçu hier. Selon la note adressée à toutes les paroisses du Sénégal, le thème de cette année est : « Avec Marie notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix ». « À travers ce thème, les fidèles catholiques du Sénégal et des pays limitrophes sont invités à communier et à prier au pied de Notre Dame de la Délivrande de Popenguine, pour un Sénégal de justice et de paix », indique-t-il dans un communiqué. Cette année, la célébration de la messe solennelle du lundi 20 mai sera sous la direction de Mgr André Guèye, évêque de Thiès. « L'animation de cet office religieux sera assurée par la coordination des chorales du Nord et des chorales du Diobass », souligne le comité d'organisation du pèlerinage Marial de Popenguine.

Le comité d'organisation invite, par ailleurs, les fidèles à s'inscrire dans leurs paroisses pour se procurer le badge du pèlerin, à se préparer spirituellement en paroisse et à prendre connaissance des programmations pour bien s'orienter une fois à Popenguine. Des dispositions qui, selon le communiqué, contribuent à faciliter une organisation optimale du pèlerinage marial de Popenguine qui regroupe des milliers de fidèles venus du Sénégal et d'ailleurs. Le comité d'organisation rappelle aussi aux fidèles des comportements à bannir à Popenguine. Il cite « les applaudissements pendant les célébrations », la « vente et la consommation d'alcool dans l'enceinte et aux abords du sanctuaire », la « nuisance sonore dans le périmètre du sanctuaire et aux alentours ».