Madagascar: Cuisson propre - Une solution examinée de près par le groupe Rubis et le MEH

Une rencontre des représentants des opérateurs du secteur des hydrocarbures avec le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures s'est tenue cette semaine. Les deux parties misent sur une stratégie concertée pour promouvoir le développement de ce secteur clé.

Une délégation du secteur privé, dirigée par Christian Cochet, président du groupe Rubis Énergie, a tenu une réunion stratégique avec le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Jean-Baptiste Olivier, lundi dernier, à son bureau à Ampandrianomby. Cette rencontre a mis en lumière l'importance cruciale des hydrocarbures dans le panorama énergétique de Madagascar. Traditionnellement, lorsque l'énergie est évoquée, l'électricité prend souvent le devant de la scène dans l'imaginaire collectif. Cependant, les hydrocarbures jouent un rôle vital dans le pays, comme souligné lors de cette réunion.

Au coeur des discussions se trouvaient les activités actuelles et les projets à venir dans le domaine des hydrocarbures. Parmi les points saillants de la réunion, il a été question de l'importation et de la distribution de carburants et de gaz, ainsi que du projet d'aménagement d'un dépôt pétrolier à Toamasina. Ce terminal - qui viendra compléter ceux déjà opérationnels à Amborovy Mahajanga et à Ambohidratrimo - servira de point de stockage pour les carburants et les gaz, contribuant ainsi à renforcer la capacité de stockage du pays, selon le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures.

Énergie propre

Par ailleurs, les discussions ont également porté sur la promotion de méthodes de cuisson propres, dans le but de préserver l'environnement. Cette initiative souligne l'engagement des parties prenantes à travailler ensemble pour la réalisation efficace des différents projets en cours, dans le but de stimuler le développement du secteur des hydrocarbures à Madagascar. Il est à noter que le groupe Rubis Energie, dirigé par Christian Cochet, regroupe plusieurs entreprises renommées telles que Vitogaz, Galana Distribution et Galana Raffinerie.

Cette diversité au sein du groupe offre une expertise étendue et des ressources nécessaires pour soutenir les initiatives de développement dans le secteur des hydrocarbures. Bref, la réunion entre la délégation du secteur privé et le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures témoigne de l'importance stratégique des hydrocarbures dans le pays et de l'engagement commun à promouvoir un développement durable et responsable dans ce domaine qui pourrait être déterminant pour la performance de l'économie malgache.