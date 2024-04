Madagascar: Transformation du système alimentaire - Vers la mise en oeuvre de la feuille de route nationale

42% des nourrissons de moins de 6 mois sont nourris exclusivement au sein et seulement 31% des enfants de 6 à 23 mois bénéficient d'une alimentation suffisamment variée. La situation relative à la malnutrition a un lien avec le système alimentaire du pays.

«Promouvoir les pratiques cadrant dans l'Agriculture Intelligente face au climat et mettre en place un système de partage des connaissances sur la pratique au niveau régional». Une des actions inscrites dans l'axe d'orientation n°3 de la feuille de route nationale pour soutenir la transformation des systèmes alimentaires vers la réalisation des objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Présenté en 2022, ce document entend répondre aux défis majeurs liés au développement et à l'organisation adéquate des chaînes de valeurs alimentaires. Un atelier national de consultation des parties prenantes a récemment été organisé afin de consulter les parties prenantes sur l'élaboration du plan opérationnel relatif à cette feuille de route.

Un diagnostic national et territorial datant du mois d'avril 2012 interpelle sur la non durabilité du système alimentaire malgache. « Plus de 41% de la population sont touchés par la malnutrition ». L'insécurité alimentaire touche essentiellement les régions des hautes terres centrales et du Sud du pays. La situation relative à la malnutrition est catastrophique dans le pays. « Madagascar perd chaque année 1,53 milliard de dollars en produit intérieur brut (PIB) à cause de la malnutrition infantile ». 44% de la mortalité infantile seraient associées à la dénutrition tandis que 48% des garçons et 46% des filles de moins de 5 ans présenteraient un retard de croissance.

La mise en oeuvre de la feuille de route nationale devrait ainsi renforcer les efforts d'augmentation de la production agricole. Ce, dans la mesure où il serait surtout question de « mettre en place un mécanisme innovant devant permettre d'améliorer l'accès aux services agricoles de proximité ». Le plan opérationnel actuellement élaboré devrait consister en une déclinaison opérationnelle des trois axes d'orientation de la feuille de route nationale. Ce, pour une « population malgache bien nourrie et en meilleure santé, grâce à des systèmes alimentaires performants, inclusifs, résilients et durables ».