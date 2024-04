Madagascar: Stade Mahamasina - Homologation - L'Etat et la FMF espèrent la tenue des matchs au pays

Le suspense autour de l'homologation du stade Mahamasina persiste alors que la Fédération malgache de football et l'État redoublent d'efforts pour permettre la tenue des deux prochains matchs des Barea début juin. Les Barea de Madagascar affronteront le Mali et les Comores lors des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, et l'enjeu est de taille pour accueillir ces rencontres cruciales sur le sol malgache.

Réunissant la presse hier à Mahamasina, le secrétaire d'État chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat, Gérard Andriamanohisoa, a exposé les mesures prises pour garantir l'homologation du stade. Outre l'ajout de deux portails de sortie pour les spectateurs, huit escaliers de secours dans les gradins et les tribunes vers le terrain sont en cours.

Des tourniquets seront également installés à chaque portail d'accès, et l'entretien de la pelouse est une priorité constante. « Des rapports hebdomadaires seront envoyés à la Confédération africaine de football (CAF) pour suivre l'avancement des travaux conformément aux recommandations exigées. Une collaboration étroite entre l'État et la Fédération nationale vise à assurer que Madagascar puisse accueillir ces deux rencontres à domicile sans avoir à les délocaliser », explique Alfred Randriamanampisoa, président de la FMF. Il a souligné l'importance de la coopération entre les instances nationales et internationales. Il a notamment évoqué le cas auprès du représentant de la FIFA, Gelson Fernandes, afin que la FIFA envoie un émissaire pour vérifier les recommandations prochainement.