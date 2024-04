Ile Maurice: Un «sitting arrangement» jugé «inapproprié»

Le nouveau sitting arrangement organisé par le speaker, Sooroojdev Phokeer, et le bureau du clerk est jugé «inapproprié» par les députés du PTr et du MMM. Dans le front bench, on retrouve Patrick Assirvaden et Shakeel Mohamed, avec Paul Bérenger, Reza Uteem et Franco Quirin derrière eux. Dans la troisième rangée, on voit Xavier-Luc Duval, Patrice Armance et, à côté, Rajesh Bhagwan.

Le leader de l'opposition, Shakeel Mohamed, le whip, Patrick Assirvaden, et le chef de file du MMM, Aadil Ameer Meea, sont allés voir le chief whip, Kavi Doolub. Le leader de l'opposition a également protesté officiellement avant la PNQ auprès du speaker. Celui-ci a fait comprendre qu'il peut le contacter en privé. Ces deux partis estiment que ce nouveau sitting arrangement ne reflète pas les différentes composantes et la hiérarchie dans l'opposition.

Rajesh Bhagwan, qui a une longue expérience comme whip, affirme qu'il n'y a pas eu de consultations pour placer les députés après la démission de Xavier-Luc Duval comme leader de l'opposition alors que cela aurait dû se faire. Il estime que cela a été fait exprès par le speaker et une fonctionnaire pour embarrasser l'opposition.