Madagascar: Lutte contre la délinquance financière - Renforcement de capacités des enquêteurs de la police et de la gendarmerie

Dans un effort concerté pour combattre la délinquance financière qui sévit dans la région du sud-ouest de l'océan Indien, Madagascar, en collaboration avec La Réunion, a intensifié ses initiatives pour endiguer ce fléau.

La semaine du 8 au 12 avril 2024 a marqué un jalon important dans cette lutte, avec l'organisation d'une formation spécialisée à Antananarivo, dirigée par deux experts de la Section des Recherches de La Réunion. Cette initiative a bénéficié à 20 officiers malgaches, composés à parts égales de gendarmes et de policiers, tous issus d'unités spécialisées dans la lutte contre la criminalité économique et financière.

Enquête

Les thématiques abordées durant cette session de formation étaient à la fois diverses et complexes, incluant les cadres d'enquête, les escroqueries, les abus de faiblesse, la gestion des sociétés commerciales, les abus de biens sociaux, la banqueroute, le blanchiment de capitaux, la corruption, ainsi que les infractions liées aux chèques et aux cartes bancaires. Un focus particulier a été mis sur l'approche patrimoniale, les procès-verbaux de confiscation, l'audition en matière financière et la gestion des avoirs criminels.

Arai

Cette formation a également bénéficié de l'intervention de deux éminentes magistrates malgaches, dont la procureure près le Pôle Anti-Corruption (PAC) et la chargée de mission près le Directeur Général de l'Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites de Madagascar. Leurs contributions ont été saluées pour leur pertinence et leur capacité à renforcer les compétences des agents impliqués, s'inscrivant ainsi dans une démarche de coopération renforcée entre les deux pays.

%

Compétences spécialisées

L'événement est venu souligner l'importance de la collaboration transfrontalière dans la lutte contre les crimes économiques et financiers, un domaine qui nécessite des compétences spécialisées et une coordination internationale étroite pour être efficace. Les formations comme celle-ci sont d'une importance particulière pour renforcer les capacités locales et développer des réponses coordonnées à des menaces qui sont souvent extraterritoriales et complexes.

Sophistication croissante

La formation, qui a été initiée par la coopération française, a non seulement permis de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des participants mais aussi de tisser des liens plus forts entre les forces de l'ordre des deux régions, créant un réseau de professionnels mieux préparés à faire face à la sophistication croissante des crimes financiers.