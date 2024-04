Madagascar: Eau, assainissement et hygiène - Une trentaine de CSB certifiées « Amie du Wash »

La Formation Sanitaire Amie du WASH (FSAW) est une approche qui vise à inciter les agents de santé, les usagers et la communauté à adopter un comportement sain et durable en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène.

Une avancée significative dans la création d'un environnement propice aux soins de santé de qualité pour les communautés malgaches. C'est en ces termes qu'on a qualifié la certification « amie du Wash » de 25 formations sanitaires de la partie nord du pays. En effet, le 13 avril dernier, 16 formations issues de la région Diana et 9 de la région SAVA ont franchi cette étape importante dans le domaine de la santé publique malgache.

« Ces Formations Sanitaires sont arrivées à l'étape ultime de la certification en « Formation Sanitaire Amie du WASH » après de nombreuses étapes comme la formation des agents de santé ainsi que l'obtention de plusieurs infrastructures liées à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène », a-t-on fait savoir lors de la cérémonie de certification qui s'est déroulée à Nosy Be. L'approche Formation Sanitaire Amie du Wash (FSAW) couvre « plusieurs volets dont la préservation de la potabilité de l'eau, l'utilisation effective des latrines hygiéniques, le lavage des mains avec du savon, la facilitation de la gestion de l'hygiène menstruelle, le respect des normes en gestion des déchets médicaux ainsi que la gestion de la désinfection systématique ».

Positifs

Cette approche qui est le fruit de la collaboration entre le ministère de la Santé publique, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et l'USAID ACCESS présente plusieurs avantages. Outre le renforcement de la lutte pour la réduction du taux de mortalité chez les mères et les enfants, la FSAW permettra également « d'éviter toutes les maladies liées aux défauts d'eau, d'assainissement et d'hygiène comme la diarrhée, les maladies de la peau, la poliomyélite, la Covid-19 et le choléra ». Sa mise en place ambitionne ainsi de « contribuer directement à améliorer durablement les conditions de soins au niveau des centres de santé de base ».