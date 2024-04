Seychelles: L'Inde va aider le pays à mettre en place un système avancé d'alerte météorologique

L'Autorité météorologique des Seychelles (SMA) sera mieux équipée pour enregistrer et surveiller les précipitations et les conditions météorologiques au cours de la prochaine saison des pluies, avec l'aide de l'Inde pour développer ses systèmes d'alerte précoce, selon un haut responsable.

Le directeur général de la SMA, Vincent Amélie, a déclaré à la SNA que la mise à niveau de son système sera finalisée une fois qu'un accord sera signé le mois prochain, dans le cadre d'un partenariat national issu de la coopération bilatérale entre les deux pays.

M. Amélie s'est rendu en Inde au début du mois et a eu la chance de visiter divers services météorologiques et de discuter avec Kiren Rijiju, ministre de l'Union des Sciences de la Terre responsable du Département météorologique indien (IMD).

"Ce que j'ai vu dans les infrastructures existantes lors de ma visite, c'est qu'elles ont tout ce dont nous avons besoin pour avancer dans le domaine. Nous finalisons les domaines prioritaires sur lesquels nous travaillerons dans le cadre de l'accord", a-t-il déclaré.

"L'Inde fournira l'expertise technique à travers le transfert de technologie où elle adaptera la modélisation aux Seychelles. Ceci est différent des centres météorologiques des autres pays que nous avions contactés pour nous aider dans ce domaine, car ils demandaient des prix élevés pour l'expertise", a expliqué M. Amélie.

L'autorité travaille avec ses homologues indiens pour finaliser un accord qui aidera les Seychelles à améliorer leurs prévisions ainsi que leurs prédictions basées sur l'impact.

"Nous aurons un système de crue éclair et d'alerte précoce plus avancé et mieux équipé que celui dont nous disposons actuellement", a déclaré M.Amélie.

Grâce à l'accord entre les deux pays, les Seychelles n'auront pas à payer de frais de conseil à l'Inde pour les logiciels avancés qu'ils feront don et aideront à leur installation appropriée.

Selon un rapport publié par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) en décembre, les catastrophes ont tendance à quintupler entre 1970 et 2019. Les catastrophes liées à l'eau sont devenues les plus courantes au monde, les cyclones tropicaux causant le plus de dégâts au niveau humain et économique.

Les Seychelles, un archipel de l'ouest de l'océan Indien, ont également souffert de conditions météorologiques extrêmes, comme l'ont montré les fortes pluies et les inondations soudaines qui ont provoqué des glissements de terrain le 7 décembre de l'année dernière.

M. Amelie a déclaré que les Seychelles remédieraient à de nombreuses faiblesses de leurs prévisions, telles que les prévisions basées sur l'impact "dans lesquelles nous disons non seulement qu'il va pleuvoir, mais nous pouvons également prédire quel impact cela aura".

SMA ne fournit actuellement qu'une prévision généralisée.

Il a expliqué que l'Inde a déjà développé un système qui prédit non seulement la pluie, mais également l'intensité de la pluie, son impact ainsi que l'emplacement exact de la pluie.

Un autre domaine dans lequel l'Inde apportera son aide est celui des prévisions maritimes, "un domaine dans lequel nous avons beaucoup lutté au fil des années car nous n'avions pas l'expertise nécessaire". L'Inde fournira à SMA des systèmes avancés pour permettre à l'autorité de fournir ce service plus efficacement. " a ajouté M. Amélie.

Le renforcement des capacités et l'échange d'expertise font également partie de l'accord entre les deux pays et du personnel très qualifié viendra chez SMA pour des contrats à court et à long terme. Ceux qui bénéficient de mandats plus courts travailleront principalement dans la recherche.

"Grâce à ces améliorations, les gens constateront une amélioration de nos prévisions et de notre prise de décision, plus rentables", a déclaré M. Amélie.

En plus de l'échange d'expertise, SMA et l'Inde prévoient un projet d'hydromètre d'un coût de 70 millions de dollars américains qui couvrirait quatre pays de la région.

Les autres bénéficiaires du projet financé par le Fonds vert pour le climat sont Maurice, les Comores et Madagascar. Le projet, qui s'étend sur cinq ans, porte spécifiquement sur les équipements qui seront donnés, tels que les radars et les stations automatiques.