Madagascar: Formation professionnelle - La gent féminine de plus en plus présente dans le Bâtiment

La société attribue souvent les métiers scientifiques et techniques à la gent masculine mais le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle sensibilise les jeunes filles à choisir cette filière, notamment le Bâtiment et les Travaux publics (BTP). Le ministère multiplie les partenariats avec les secteurs oeuvrant dans ce domaine et organise des formations gratuites en BTP au profit des jeunes issus de toutes les régions.

Le bâtiment est un secteur professionnel fortement pourvoyeur d'emplois mais confronté à d'importantes difficultés pour recruter du personnel qualifié dans ce domaine. De plus, les métiers du BTP (Bâtiment et Travaux publics) ont longtemps été considérés comme un domaine réservé aux hommes, mais les données ont changé. « On entend souvent dire que le BTP c'est trop fatigant et physique pour nous ou que c'est compliqué pour une femme de travailler dans un environnement masculin », témoigne Ericka Rasolofoson, étudiante en BTP. C'est pour encourager davantage les jeunes à poursuivre cette voie que le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) a organisé une formation gratuite en Bâtiment et Travaux publics.

Lors de la cérémonie de remise des attestations de fin de formation hier à Ampefiloha , Lalatiana Rakotondrazafy, la ministre de tutelle a particulièrement tenu à féliciter les jeunes filles qui ont suivi cette formation, certaines ont même obtenu une mention « très bien » lors des évaluations faites avec les techniciens de l'ININFRA (Institut national de l'infrastructure). « Ces apprenants passeront des entretiens d'embauche avec les entreprises membres du Syndicat des industries de Madagascar qui nous ont déjà fait part de leurs besoins de personnel qualifié. Les 27 jeunes ayant une mention très bien seront priorisés », a-t-elle indiqué.

Partenariat

Toujours dans cette optique, le METFP a signé hier une convention de partenariat avec Alpha Ciment. L'objectif étant de promouvoir l'employabilité dans le secteur du BTP à Madagascar. Ce partenariat se traduit par une formation à la fabrication de machines ou d'équipements de production, de matériaux de construction en ciment et une formation à la production de matériaux à base de ciment. « Il y aura une formation des formateurs sur ces deux modules. 150 jeunes dans les communes rurales d'Andranomanelatra, Tritriva et Alatsinainy Ibity profiteront de la formation au métier de producteurs de matériaux de construction à base de ciment », précise Dominique Billon, directeur général d'Alpha Ciment. Cette entreprise se chargera aussi de la fourniture des intrants tels que l'eau, le sable, le gravillon et le ciment nécessaires pour la session de formation pratique.