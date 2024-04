Madagascar: FMI - Discussions sur la nouvelle Facilité Elargie de Crédit à Washington

La délégation malgache n'a pas chômé durant la première journée des Réunions de printemps (Spring meetings) du Fonds Monétaire International à Washington.

Conduite sur place par le Directeur Général du Trésor Andry Rajaofetra et le Gouverneur de la Banque Centrale Aivo Andrianarivelo, la délégation a participé à plusieurs séances de travail avec les autorités hiérarchiques du FMI.

En ligne

Retenue au pays pour le Conseil des ministres à Toamasina, ce jour, la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo, qui devait à l'origine être à la tête de la délégation malgache, a participé, en ligne, à toutes les rencontres. Il en est de même du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andonirina Fontaine. La participation de ce dernier s'explique par le fait que, outre les discussions sur le prochain programme de Facilité Elargie de Crédit (FEC), les rencontres, avec les autorités du Fonds, étaient également axées sur la Facilité pour la Résilience et la Durabilité, un programme lié à la FEC, mais axé plus particulièrement sur l'environnement.

Dans le discours qu'elle a prononcé, la ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison a confirmé la volonté de l'Etat malgache de poursuivre les efforts pour le développement du pays, avec l'appui du FMI. « Nouveau mandat, nouveaux défis, nous affirmons la volonté de Madagascar à aller de l'avant, votre vision est la nôtre » a-t-elle notamment déclaré. Un appel entendu par le FMI qui affiche encore et toujours sa détermination à accompagner Madagascar dans la réalisation des réformes pour le développement. « Nous espérons beaucoup de cette mission, nous sommes entièrement là pour appuyer les projets de réformes de Madagascar » a déclaré Abebe Aemro Selassie, Directeur du département Afrique du FMI.

%

Tournant décisif

En tout cas, cette réunion constitue un tournant décisif dans les relations entre le FMI et Madagascar. Les deux parties sont actuellement en pleine préparation du nouveau programme sur la Facilité Élargie de Crédit. Pour cette nouvelle FEC qui sera en vigueur après la 5ème revue du programme actuel, les autorités du FMI dont la Directrice Générale, Antoinette Sayeh, ont insisté sur quatre piliers principaux. A commencer tout d'abord par le pilier budgétaire puisque la première mission du Fonds Monétaire International est d'apporter un appui à la stabilité macroéconomique. Il y a ensuite le pilier bonne gouvernance, le pilier monétaire ainsi que le pilier croissance inclusive pour le renforcement de la sécurité sociale et le capital humain. Ces piliers seront encore à valider par la partie malgache. Mais la grande nouveauté de ces rencontres aura été également les discussions sur le programme de Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD).

Il s'agit d'une offre de financement abordable et à long terme permettant à des pays engagés dans des réformes de réduire les risques pour la stabilité future de leur balance des paiements, notamment ceux liés au changement climatique et aux pandémies. Le montant de la FRD dépend de la qualité des réformes du secteur environnement. Ce nouveau financement est, en tout cas, censé aider la Grande Ile à relever le défi pour la lutte contre la pauvreté. « La Facilité pour la Résilience et la Durabilité aura un impact grandement positif aussi bien pour l'environnement que pour la macroéconomie », a déclaré le ministre Andonirina Fontaine. Ce dernier aura d'ailleurs la mission de proposer les réformes relatives à l'environnement en vue de l'obtention de la FRD. Des discussions en présentiel auront lieu à Madagascar pour les négociations techniques de ce nouveau programme. Un nouveau défi.