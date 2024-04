Congo-Brazzaville: Me Jolle sort son nouvel album 'Rap du sculpteur'

L'artiste-musicien, auteur-compositeur, interprète-arrangeur, Albert Moundosso alias Me Jolle, a sorti son nouvel album "Rap du sculpteur". Avec une touche à la fois de la musique congolaise et d'ailleurs, l'artiste de 48 ans de carrière musicale, au parcours atypique, signe son retour dans une livraison de dix titres en autoproduction.

Avec son précédent CD "Cadence ya sika" sorti en 2018, Me Jolle ramenait les mélomanes aux sources de la musique congolaise moderne. À travers treize titres, la mélodie les replongeait dans les rythmes d'antan revisités : rumba ; soukous ; yeke yeke. Dans "Kitoko na yo" et "Discours d'anniversaire", ils pouvaient savourer le latino-jazz mâtiné de riffs de guitare soukous.

L'artiste, avec la sortie de "Rap du sculpteur", non seulement renoue avec son style de musique métissée, mais se voit propulsé désormais à un actif de trente titres. Dans cet album, il fusionne avec d'autres rythmes et inspirations, néanmoins toujours nimbés de touche de rumba dans des morceaux tels que "Un petit frisson" ou "Rumba du Nzadi".

"Un petit frisson" rapporte un témoignage lors d'un petit moment d'égarement, suite à une déception sentimentale. Tandis que dans "Rumba du Nzadi", une restitution est faite de manière poétique à propos de la filiation traditionnelle de la rumba, ici profondément travaillée, les sonorités de cette musique constituant, pour l'artiste, l'âme du bassin du Congo.

En somme, des textes déployés en français, lingala et bembé au point que le chant brouille les frontières et les genres. Les sonorités passent du slam au rap et le chant traditionnel, "Rap du sculpteur", propose un véritable cocktail d'ambiances et d'émotions.

Me Jolle est arrivé dans le monde de la musique dans les années 1970. Ancien étudiant de l'Université Marien-Ngouabi, il a fait partie de ces jeunes musiciens qui avaient mis un talent original, un goût et une compétence rares au service d'une musique qu'ils aimaient avec passion. Tout en restant fidèle à l'esprit de l'idiome traditionnel et en adoptant une forme d'expression structurelle, il a toujours su naviguer entre la musique d'un bon tempo et la poésie.

C'est dans ce cadre qu'il a pu trouver sa place dans des orchestres réputés : l'ATC Music de Brazzaville, Rumbayas, Lipua Lipua, Vévé ; et, parmi les musiciens de renom tels que David Biniakounou alias Toshino ; Verckys Kiamuangana Mateta, Michel Boyibanda ou Loko Massengo.