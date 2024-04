Ile Maurice: Evolis Properties dévoile la phase 2 de la Nouvelle Usine Mangalkhan

Evolis Properties annonce le lancement de la phase II de la Nouvelle Usine Mangalkhan ce mois-ci. Cette nouvelle étape se caractérise par une gamme diversifiée d'offres telles que le commerce en détail, la restauration et des espaces spécialement conçus pour des activités industrielles légères comme l'artisanat, le design et la décoration intérieure, entre autres. Les nouvelles enseignes sont dans un espace de 3 000m2. C'est ainsi que l'ancienne usine de Floréal Knitwear à Mangalkhan poursuit sa transformation.

C'est le premier projet de réhabilitation urbaine mené, depuis 2022, par Evolis Properties, filiale du groupe CIEL. Pour rappel, ce projet de réhabilitation urbaine visant à convertir l'ancienne usine textile en lieu moderne, est axé sur une économie inclusive et durable, en accord avec les tendances émergentes et les nouveaux modes de vie.

La phase I de ce projet a été lancée au début de l'année dernière, proposant des espaces de travail en location, un espace de coworking, des services de santé et de bien-être, une variété de restaurants, des boutiques et même une salle de sport. L'intégralité des espaces disponibles a été louée en seulement quelques mois. La phase II vient enrichir l'expérience de la phase I. Chaque jour, entre 800 et 1 000 personnes affluent vers la Nouvelle Usine Mangalkhan.

Olivier Laure, responsable d'Evolis Properties Ltd, explique la démarche de ce projet : «Notre projet de réhabilitation a toujours visé à redéfinir la relation avec cet espace, en le transformant en une destination urbaine dynamique. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons créé un lieu unique où l'on vient travailler, manger, faire du sport, voir des professionnels de santé, laisser les enfants s'adonner à la créativité et faire du shopping. Les phases I et II de la Nouvelle Usine représentent une destination où les gens se retrouvent, s'inspirent et explorent, où chaque coin raconte une histoire et où l'expérience devient une aventure mémorable de la vie urbaine dans cette partie de l'île.»

Pour la phase II, «nous avons choisi d'inviter des marques engagées et des entreprises créatives», ajoute-t-il. «Nous sommes très satisfaits de l'intérêt que ces petites et moyennes entreprises (PME) ont porté à notre nouvel espace. Le visiteur pourra découvrir un tout nouvel espace commercial où artisans, créatifs et PME se réunissent pour offrir une expérience unique. Aujourd'hui, les consommateurs sont à la recherche de lieux où il y a une atmosphère et où l'on peut expérimenter et découvrir de nouvelles choses.»

Dans la phase II, les visiteurs trouveront diverses enseignes comme le cuisiniste Nobilia, le mobilier de Furniture on Time Ltd, la décoration intérieure de Deco Design Ltd, les bougies de Lara Ltd, les artisans et créateurs de My Pop Up Store Ltd, l'upcyling de Timeless Treasures, les créations florales d'Authentic Bloom Ltd et The Rug Factory Ltd. De plus, il y aura deux offres d'apprentissage : Alaprann Mauritius pour l'online learning et l'école d'acrobatie d'Impulsion Gymnasium. Et au niveau de la restauration : Puff & Pies et Kuumba Coffee.

L'aménagement et l'activation de la phase II de la Nouvelle Usine Mangalkhan ont été confiés à Eugénie Rousset, spécialiste en branding et placemaking, fondatrice de l'agence La Place Collaborative, et à Elizabeth de Marcy ChelinChabert, directrice artistique et fondatrice d'In Situ. Elles ont élaboré un parcours pour les visiteurs à la fois stimulant et fonctionnel.

Eugénie Rousset et Elizabeth de Marcy Chelin-Chabert expliquent que l'objectif principal était de sélectionner avec soin une variété de locataires, qui partagent les mêmes valeurs et la vision de la Nouvelle Usine. Elles ont voulu créer une synergie entre elles pour garantir une atmosphère dynamique et attractive dans la phase II. L'ambition est de faire de la Nouvelle Usine «un véritable lieu de vie, de partage et de réseautage.» Une série d'événements culturels et festifs sont au programme afin de maintenir l'enthousiasme et de stimuler l'expérience de tous les résidents et visiteurs.

La revitalisation des biens immobiliers d'Evolis Properties se poursuivra : la phase III est prévue pour la fin de l'année. «Dans cette ère moderne, où la rapidité et l'efficacité dominent souvent nos vies, il devient de plus en plus vital de redonner du sens à nos espaces urbains. La Nouvelle Usine Mangalkhan n'est plus ce vieux bâtiment industriel mais s'impose aujourd'hui comme un écosystème créatif et authentique, répondant au besoin croissant de connexion dans nos sociétés contemporaines», a conclu Jean Noël Wong, Chief Executive Officer de CIEL Properties.