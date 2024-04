Ethiopie: L'Allemagne fait don d'équipements médicaux d'un coût de 3,6 millions d'euros à des hôpitaux éthiopiens

Addis Abeba — Le gouvernement allemand a fait don d'équipements médicaux de soins intensifs et d'autres matériels pour un montant total de 3,6 millions d'euros à huit hôpitaux universitaires en Éthiopie.

NIRAS Germany, chef d'équipe du projet, Gert Kluge, a remis aujourd'hui l'équipement au chef du bureau de développement des infrastructures et d'approvisionnement du ministère de l'Éducation, Zewdu Kassa.

S'exprimant à l'occasion, Gert Kluge a souligné le soutien apporté par la Banque allemande de développement, KFW, à travers la coopération financière allemande, au ministère éthiopien de l'Éducation (MoE) pour le renforcement des capacités et le développement du secteur biomédical en Éthiopie.

Le soutien vise à améliorer et à étendre la formation des techniciens et ingénieurs biomédicaux tout en améliorant les soins médicaux dans les hôpitaux, selon Kluge. « Nous, le projet biomédical du NIRAS Allemagne, avons reçu le mandat des deux gouvernements pour exécuter l'achat d'équipements et d'outils, y compris l'installation et la formation sur site. »

Le chef d'équipe a en outre déclaré : « Aujourd'hui, nous présentons le premier d'une série d'achats qui comprend plus de 843 équipements médicaux de soins intensifs et de bloc opératoire, tels que des lits de soins intensifs, des ventilateurs, des concentrés d'oxygène, des moniteurs de patients, entre autres. »

%

En outre, 109 pièces de kits d'outils et d'instruments pour les ateliers de maintenance biomédicale sont incluses dans les articles, a-t-il ajouté.

Zewdu Kassa, responsable du développement des infrastructures et de l'approvisionnement au ministère de l'Éducation, a déclaré que l'objectif du projet est d'améliorer le système d'enseignement et de formation technique et professionnel en tant que système d'enseignement supérieur, à la fois en termes quantitatifs et qualitatifs dans le domaine de la formation biomédicale.

Au-delà du renforcement de la capacité des hôpitaux, le soutien contribuera également à assurer la qualité de l'éducation dans le domaine de la région, à renforcer les compétences de maintenance des équipements médicaux et à améliorer les services médicaux existants rendus dans les hôpitaux.

Assegid Samuel, responsable du développement et de l'amélioration des ressources humaines au ministère de la Santé, a également déclaré que l'équipement médical contribuerait à renforcer davantage les services médicaux existants destinés aux patients.

Les articles seront distribués à 8 hôpitaux universitaires, dont l'hôpital de Dilchora, l'hôpital de référence Dessie, l'hôpital d'Adama, l'hôpital de référence Felege-Hiwot, l'hôpital de référence Ayder et l'hôpital de référence Arbaminch, l'hôpital spécialisé Black Lion (Tikur Anbessa) et le centre médical universitaire de Jimma.