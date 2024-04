Algérie: CRA - Plus de 152.000 colis alimentaires distribués durant le mois de Ramadhan

ALGER — La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Ibtissem Hamlaoui, a affirmé, mardi à Alger, que plus de 152.000 colis alimentaires avaient été distribués aux familles démunies sur tout le territoire national, dans le cadre de la campagne de solidarité durant le mois de Ramadhan.

Lors d'une conférence de presse animée au siège du CRA, Mme Hamlaoui a précisé que "la préparation de la campagne de solidarité du mois de Ramadhan béni a été couronnée par la distribution de 152.549 colis alimentaires distribués aux familles démunies et nécessiteuses sur tout le territoire national, sous la supervision des autorités locales et avec la contribution des comités locaux du CRA et des dons de nombreux donateurs et contributeurs économiques et des différentes associations nationales".

La présidente du CRA a rappelé, dans ce cadre, la mise en place de "226 restaurants d'Iftar, 82 points de distribution au niveau des autoroutes et des centres de garde et frontaliers et trois (3) tentes géantes offrant plus de 1.200 repas d'Iftar par jour à Bourached (Ain Defla), Oued Athmania (Mila) et Djebahia (Bouira), en sus du restaurant principal à la place du 1er mai, avec la contribution des comités de wilaya d'Alger et de la commune de Sidi M'hamed".

L'intervenante a fait, par ailleurs, état d'opérations de circoncision collective organisées par le CRA au profit de 5.665 enfants, ainsi que des vêtements de l'Aïd pour les enfants issus des familles à faible revenu et des orphelins.

Il s'agit de la distribution de 35.864 tenues et d'autres opérations de solidarité, à l'instar de l'offre de 1.960 draps et couvertures et plus de 40 tonnes de denrées alimentaires aux écoles coraniques durant le mois sacré, en plus de cadeaux pour enfants dans les hôpitaux.

Selon Mme Hamlaoui, les opérations de solidarité de cette année "ont triplé comparativement aux précédentes opérations, et ce grâce au renouvellement qu'avaient connu les commissions de wilaya du CRA et à la contribution des bienfaiteurs".

Elle a en outre assuré que " les programmes du CRA se poursuivent et engloberont l'équipement des salles de soins, la formation de détenus dans les établissements pénitentiaires et l'ouverture de trois nouveaux centres de prise en charge des enfants autistes, avec formation de leurs familles sur la conduite à tenir envers leurs enfants au niveau de la capitale, ainsi que le programme de formation des bénévoles sur les modes de riposte rapide aux catastrophes".

Concernant les aides humanitaires au profit du peuple palestinien depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, Mme Hamlaoui a fait état de 420 tonnes acheminées par pont aérien à bord d'avions de l'Armée nationale populaire (ANP), sur ordre du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de la solidarité inconditionnelle de l'Algérie avec le peuple palestinien frère.