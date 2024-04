Algérie: La stratégie adoptée en matière de formation de l'ANP saluée

ALGER — Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a mis en avant, mardi à Alger, la stratégie adoptée par l'Armée nationale populaire (ANP) en matière de formation, indique un communiqué du Conseil.

"Sous la supervision de M. Salah Goudjil, président du Conseil de la nation, et dans le cadre des Journées portes ouvertes organisées par le Conseil, un groupe d'étudiants stagiaires de l'Ecole supérieure militaire d'information et de communication a effectué, mardi 16 avril, une visite guidée au siège du Conseil", précisé le communiqué, ajoutant que "M. Goudjil a salué les efforts considérables de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), en termes de préservation de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du pays".

Le président du Conseil a rappelé que "les vaillants moudjahidine ont adopté, après l'indépendance, l'appellation de +l'Armée nationale populaire+, afin que cette armée reste toujours liée à la nation et au peuple et avec une symbolique qui la distingue des autres armées de par le monde".

Il a, également, salué la stratégie de formation adoptée par l'institution de l'ANP pour la préparation et la formation de cadres.

M. Goudjil a souligné "le rôle stratégique" des médias, notamment en temps de guerre.

Au cours de cette visite, le groupe d'étudiants stagiaires de l'Ecole supérieure militaire d'information et de communication a visité différents espaces et installations du Conseil, où il a reçu des explications détaillées sur l'histoire, la composante, les missions et le rôle de cette institution législative constitutionnelle.