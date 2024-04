Algérie: Décès du moudjahid Mohamed Laïd Kobbi

ALGER — L'officier de l'Armée de libération nationale (ALN), le moudjahid symbole Mohamed Laïd Kobbi, est décédé, a-t-on appris mardi auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Le défunt a été inhumé, mardi après-midi au cimetière d'El Alia à Alger, en présence du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, de moudjahidine et de nombreux citoyens.

En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit présente à la famille du défunt et à ses compagnons moudjahidine ses sincères condoléances pour la perte d'"un des artisans des glorieuses épopées de la Révolution de libération nationale bénie, ayant poursuivi la marche de construction et d'édification dans les rangs de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'ALN", priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à sa famille et à ses compagnons de lutte.