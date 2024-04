Algérie: Affaires religieuses - Les structures du secteur garant de la référence religieuse nationale

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a souligné, mardi à Alger, l'importance des structures du secteur (mosquées, écoles coraniques et zaouias) dans la diffusion du savoir et des connaissances liées à la Chariaa et de leur rôle en tant que garant de la référence religieuse nationale.

Présidant l'ouverture d'une conférence scientifique, organisée à Dar el Coran "Ahmed Sahnoun", à l'occasion de la journée du savoir, sous le thème "l'importance de la mosquée, des zaouias et des écoles coraniques dans la diffusion du savoir, le rejet de l'ignorance et la contribution à la construction et à la protection des nations", M. Belmehdi a affirmé l'importance des différentes structures du secteur dans la diffusion du savoir et des connaissances liées à la Chariaa et de leur rôle en tant que garant de la référence religieuse nationale".

M. Belmehdi a rappelé les qualités du cheikh Abdelhamid Ibn Badis, "considéré à juste titre comme le pionnier de la réforme en Afrique du nord", soulignant qu'"Ibn Badis ne s'intéressait pas seulement aux sciences de la Chariaa, mais oeuvrait aussi à sensibiliser et à éveiller les consciences".

"Dans le cadre de la célébration de la journée du savoir, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a tenu à remettre un nouveau Coran psalmodié et enregistré, réalisé en partenariat avec la chaine du Coran de la radio nationale", a ajouté le ministre, affirmant "la poursuite des efforts nécessaires au service du saint Coran".

Organisée par la direction des Affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d'Alger, à l'occasion de la journée du savoir, la conférence a été ponctuée par des communications et interventions axées autour de "l'importance du savoir dans la construction de l'individu et de la société, le rôle des koutab et des zaouias dans la préservation du savoir durant la période coloniale et l'enseignement coranique en Algérie en tant que garant de la référence religieuse".