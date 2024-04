Maroc: Forum économique à Madrid - La région Dakhla-Oued Eddahab, un pôle économique régional majeur (Mme Benyaich)

Madrid — La région Dakhla-Oued Eddahab est devenue un pôle économique régional majeur, reliant le Maroc à son prolongement africain et offrant des opportunités d'investissement considérables tant pour les acteurs marocains que pour les autres opérateurs économiques étrangers, a souligné, mardi à Madrid, l'ambassadrice du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich.

«La région de Dakhla-Oued Eddahab est l'une des régions les plus dynamiques du Maroc, grâce au modèle de développement des provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2015», a relevé Mme Benyaich devant un parterre d'ambassadeurs africains et arabes et une centaine d'hommes d'affaires et de responsables d'entreprises espagnols présents lors d'un forum économique axé sur les opportunités d'investissement offertes par la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Ce modèle de développement a permis la mise en oeuvre de différents programmes structurants pour accompagner le développement de la région dans plusieurs domaines, tels que les infrastructures portuaires, l'énergie, l'agriculture, la pêche maritime, le tourisme, la formation, la culture et l'environnement, a détaillé la diplomate.

«Aujourd'hui, nous devons profiter de ces atouts et des avantages offerts par cette région, ainsi que du moment historique des relations entre le Maroc et l'Espagne, pour soutenir les investisseurs espagnols dans le Royaume dans un esprit gagnant-gagnant», a fait valoir Mme Benyaich.

Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a lancé une politique africaine «réaliste et constructive», favorisant une coopération Sud-Sud fructueuse, faisant du Maroc une plaque tournante régionale et continentale, a-t-elle encore souligné.

Dans ce contexte, Mme Benyaich a rappelé le lancement, en novembre 2023, par SM le Roi de l'Initiative Atlantique en faveur du développement des pays de l'Afrique Atlantique et englobant les États du Sahel, pariant ainsi sur une intégration régionale qui offre de grandes opportunités de transformation économique, sociale, sécuritaire et environnementale.

Une centaine d'investisseurs et de grandes entreprises espagnoles de divers secteurs d'activités, telles qu'Iberdrola, Renfe, Alstom, Vectalia et Repsol, ont pris part à ce forum organisé à l'initiative de la Chambre de commerce de Madrid en partenariat avec l'Ambassade du Maroc en Espagne.

Plusieurs panels, animés par des responsables du Centre régional d'investissement, ont été organisés lors de ce forum, axés sur le «climat des affaires et opportunités d'investissement entre la région de Dakhla et l'Espagne» et les «stratégies sectorielles Maroc-Région de Dakhla».

Les interventions ont porté également sur la présentation du nouveau port de Dakhla Atlantique et des opportunités d'investissement dans les secteurs du commerce, du tourisme, de l'industrie et de l'aquaculture dans la région.