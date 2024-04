Maroc: Rabat - Des experts soulignent la nécessité de lancer des campagnes nationales visant à lutter contre les stéréotypes liés au genre

Rabat — Les participants à une journée d'étude organisée, mardi à Rabat, par le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) sous le signe "L'approche genre dans le système éducatif : vers une transition pour plus d'équité et d'égalité des chances", ont souligné la nécessité de lancer et d'organiser des campagnes nationales visant à lutter contre les stéréotypes liés au genre.

Parmi les recommandations de cette journée d'étude, présentées à la clôture de ses travaux par Malika Daafouz, inspectrice pédagogique et membre du CSEFRS, figure aussi l'importance de mener des études sociologiques et anthropologiques sur le terrain afin d'identifier les facteurs à l'origine des disparités en matière de résultats scolaires.

Les participants ont également appelé les autorités compétentes à oeuvrer pour faire de l'école un outil pour la création d'un changement social à même de lutter contre la reproduction des stéréotypes en question

Au niveau juridique et institutionnel, les recommandations soulignent que "malgré l'existence de dispositions législatives et réglementaires stipulant le principe d'égalité et d'égalité des chances, l'institutionnalisation de l'égalité nécessite davantage d'efforts pour promouvoir ce principe en tant que valeur structurée".

A cet égard, les participants ont recommandé de travailler sur l'établissement d'un cadre général de référence pour le système de valeurs et les domaines d'éducation au Maroc, ainsi que sur la nécessité de développer des mécanismes de coordination et d'harmonisation entre les différentes politiques publiques.

Un appel a été en outre lancé pour la création d'un observatoire chargé de traiter et de mettre en oeuvre des mesures concrètes face aux questions liées au genre.

La nécessité d'investir dans le domaine de l'éducation et de la scolarisation des filles a également été recommandée, compte tenu de son importance dans le développement des sociétés sur les plans économique, social et environnemental, à travers la lutte contre les mariages précoces, la sensibilisation à la santé, la promotion des comportements positifs, ainsi que par le renforcement du rôle des médias afin de mener à bien leur mission en luttant contre les stéréotypes qui prévalent dans les milieux urbains et ruraux.

Le CSEFRS vise, à travers cette journée d'étude, l'évaluation de la capacité de l'école marocaine d'assumer ses responsabilités en matière de socialisation et de promotion des valeurs d'équité et d'égalité des chances, en adéquation avec la vision stratégique de la réforme 2015/2030, qui fait de l'éducation aux valeurs d'équité et d'égalité des chances l'un des leviers essentiels pour la promotion des droits et de l'égalité entre les sexes.

Plusieurs thématiques ont été abordées par les participants lors de cette journée, à savoir, "Les filles et les femmes dans le système éducatif : les acquis, les contraintes, les défis et les opportunités", "Regards croisés sur la question de l'équité et l'égalité dans le système éducatif : expériences internationales", "La place des filles et des femmes dans les curricula et les programmes scolaires" et "Les conditions juridiques et institutionnelles pour la mise en oeuvre des principes d'équité et d'égalité des chances dans le système d'éducation et de formation".