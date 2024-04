Maroc: Les politiques publiques en éducation veillent à adopter une approche genre intégrée pour l'égalité des chances (M. El Malki)

Rabat — Les politiques publiques en matière d'éducation veillent à adopter une approche intégrée en vue d'atteindre l'égalité des chances entre les sexes, a souligné, mardi à Rabat, le président du Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique (CSEFRS), Habib El Malki.

S'exprimant à l'ouverture d'une journée d'étude sous le signe "L'approche genre dans le système éducatif : vers une transition pour plus d'équité et d'égalité des chances", M. El Malki a relevé que les programmes des politiques publiques dans le domaine éducatif tiennent à adopter une approche intégrée qui vise à promouvoir l'équité et l'égalité et à assurer les conditions de l'égalité des chances entre les sexes, tout en rejetant toutes formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes.

Dans ce sens, il a indiqué que le Maroc a adopté une série d'initiatives pour la mise en oeuvre de l'approche genre dans le domaine éducatif conformément aux engagements nationaux relatifs aux politiques publiques en la matière, notant que ces initiatives reposent, en plus du cadre général fixé par les dispositions législatives afférentes, sur les recommandations de la Vision stratégique de la réforme de l'éducation 2015-2030 et la loi cadre 51.17 relative au système d'éducation de formation et de recherche scientifique, ainsi que sur les objectifs fondamentaux de la politique de l'État dans ce domaine, qui ont également été adoptés dans le cadre du modèle de développement 2021-2035.

Parmi les mesures prises à cet égard, il a cité notamment celles visant l'augmentation des taux de scolarisation des filles, tout en réduisant les indicateurs de décrochage scolaire dans les zones rurales et en éliminant les disparités entre les sexes dans l'accès à l'éducation, outre l'amélioration de l'environnement scolaire et la présentation d'un soutien psychologique et pédagogique au profit des élèves, parallèlement aux programmes de soutien social dédiés aux filles défavorisées.

Compte tenu de l'importance de ces orientations visant à mettre en oeuvre la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité dans le domaine éducatif, M. El Malki a fait savoir que le Conseil est en train d'élaborer une étude d'évaluation de l'évolution du système éducatif sous l'angle de l'approche genre, notant que cette étude visera principalement à mettre en lumière les progrès réalisés ces dernières décennies en termes d'équité et d'égalité entre les sexes dans le système éducatif, ainsi qu'à évaluer l'ampleur des carences et des lacunes rencontrées dans ce domaine.

Selon le président du CSEFRS, cette étude permettra d'analyser l'approche genre dans le domaine éducatif, notamment la vision portée par la société sur le genre dans l'éducation, la problématique des disparités entre les genres en matière d'accès à l'éducation, les taux de décrochage scolaire et les déterminants du climat scolaire, outre la question de l'égalité des chances dans l'enseignement supérieur, les indicateurs de performance externe du système éducatif et l'évaluation des acquis et des niveaux de réussite.

S'agissant de la thématique choisie pour cette journée d'étude, M. El Malki a indiqué que la série de réformes institutionnelles, économiques, sociales et juridiques dans lesquelles s'est engagé le Royaume depuis plusieurs années accorde une importante particulière à l'égalité des chances entre les sexes, eu égard à son impact, non seulement sur le système éducatif, mais également sur la voie de développement.

Par ailleurs, il a estimé qu'en dépit des efforts déployés sur les plans juridique et réglementaire dans le cadre de l'approche genre, les résultats obtenus dans ce domaine demeurent relativement limités, compte tenu de l'écart existant encore entre les dispositions des textes juridiques et les contraintes sociétales.

A ce sujet, il a relevé que le CSEFRS appelle à l'intégration effective de l'approche genre en garantissant les conditions appropriées pour la mise en oeuvre de cette approche, notamment les conditions qualitatives relatives à l'adoption de la question genre dans les systèmes et programmes éducatifs.

A travers cette journée d'étude, le Conseil vise à évaluer la capacité de l'école marocaine à assumer ses responsabilités en matière de socialisation et de promotion des valeurs d'équité et d'égalité des chances, en adéquation avec la vision stratégique de la réforme 2015/2030, qui fait de l'éducation aux valeurs d'équité et d'égalité des chances l'un des leviers essentiels pour la promotion des droits et de l'égalité entre les sexes.

Lors de cette conférence, les participants se sont penchés sur plusieurs thématiques, à savoir, "Les filles et les femmes dans le système éducatif : les acquis, les contraintes, les défis et les opportunités", "Regards croisés sur la question de l'équité et l'égalité dans le système éducatif : expériences internationales", "La place des filles et des femmes dans les curricula et les programmes scolaires" et "Les conditions juridiques et institutionnelles pour la mise en oeuvre des principes de l'équité et de l'égalité des chances dans le système d'éducation et de formation".