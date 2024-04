Algérie: L'ANPDP reçoit mercredi les représentants de quatre secteurs ministériels

ALGER — L'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) reçoit, mercredi, les représentants du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit, du ministère des Relations avec le Parlement, du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, et du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, a indiqué mardi un communiqué de l'Autorité.

Cette rencontre "s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des organes publics et privés, responsables du traitement des données à caractère personnel en vue d'aligner les traitements effectués par ces derniers sur les dispositions de la loi 18-07 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel", a précisé la même source.

Cette démarche vise à protéger les droits fondamentaux des citoyens et à accélérer la cadence de l'opération de dépôt des déclarations et demandes d'autorisation de traitement, via la plateforme numérique dédiée à cet effet, a ajouté la même source.