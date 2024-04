Algérie: Baddari met en avant l'importance de l'intelligence artificielle dans le développement de l'innovation

TINDOUF — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a mis en avant, mardi à Tindouf, l'importance de l'intelligence artificielle dans le développement de l'innovation.

M. Baddari a, dans son allocution d'ouverture d'une rencontre sous le signe " L'intelligence artificielle, relèvement des limites du savoir et renforcement de l'innovation" tenue en marge de sa visite de travail dans la wilaya, indiqué que "l'intelligence artificielle est un outil scientifique qui revêt aujourd'hui une importance primordiale, étant donné qu'elle contribue au développement de l'innovation et la modernisation de l'économie, et constitue également l'un des défis scientifiques actuels et futurs.

Le ministre a, dans le même sillage, affirmé que cette rencontre organisée à l'occasion du lancement de la semaine nationale de l'intelligence artificielle coïncidant avec la célébration de la journée nationale du Savoir, consacre l'importance que revêt l'intelligence artificielle, l'un des piliers fondamentaux des métiers de demain", signalant que le Centre universitaire "Ali Kafi" de Tindouf accorde une attention particulière au développement de ce domaine scientifique.

Il a saisi cette occasion pour mettre en exergue le rôle essentiel du son secteur dans le développement de l'intelligence artificielle, soulignant que "l'Algérie est l'un des leaders dans ce domaine en Afrique".

"Pour concrétiser cette démarche, l'établissement universitaire de Tindouf devant être une locomotive susceptible de répondre aux besoins de développement socioéconomique", a-t-il soutenu.

M.Baddari a, par ailleurs, fait savoir qu'une équipe de recherche prévoit une visite à Tindouf dans le cadre de la promotion de l'utilisation de l'huile d'arganier.

M. Les travaux de cette rencontre ont comporté plusieurs communications s'articulant autour des défis de l'intelligence artificielle et des stratups, les applications de l'intelligence artificielle dans l'enseignement des mathématiques, l'informatique et les sciences de la nature et de la vie, ainsi que son dans le développement de la recherche scientifique ainsi que ses enjeux juridiques et éthiques.

Les participants à cette journée d'étude qu'a abritée le centre universitaire" Ali Kafi" de Tindouf, dont des enseignants-chercheurs, doctorants, étudiants porteurs de projets innovants et représentants d'entreprises, ont mis l'accent sur la nécessité de promouvoir l'investissement dans le domaine de l'intelligence artificielle en plus de développement de la recherche scientifique et de l'amélioration de la qualité de l'enseignement.

Auparavant, la délégation ministérielle a écouté un exposé sur les projets inscrits au profit du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Tindouf, entre autres, la réalisation de 1.000 places pédagogiques, l'équipement d'une résidence universitaire de 500 lits et la réhabilitation des structures d'hébergement universitaire.

Le ministre a, au cours de sa tournée dans la wilaya, a visité une exposition dans le cadre de la reconversion des mémoires de fin d'études des étudiants en startups et projets innovants, ainsi que d'autres dédiés aux activités du club scientifique et à l'artisanat traditionnel.

Cette visite a été aussi l'occasion de présenter d'autres projets dont ceux de l'aménagement de l'incubateur d'affaires, le centre de soutien à l'innovation et le laboratoire de l'intelligence artificielle.

Au terme de sa visite, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présidé une cérémonie de signature des conventions de partenariat entre le centre universitaire" Ali Kafi" et l'Office du Parc culturel et la direction du tourisme et de l'artisanat de Tindouf.