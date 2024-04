Algérie: Agroalimentaire - 650 exposants attendus au Salon 'Djazagro' du 22 au 25 avril

ALGER — L'édition 2024 du Salon professionnel de la production agroalimentaire (Djazagro) se tiendra du 22 au 25 avril au Plais des expositions Pins maritimes (Alger) avec la participation de 650 exposants nationaux et étrangers représentant 28 pays, ont annoncé mardi les organisateurs de cet événement économique.

Parmi ces exposants qui seront présents au salon, il y aura des entreprises algériennes et une grande partie d'entreprises représentants des pays de l'Union européenne, en plus d'exposants des pays voisins et de Malaisie, a affirmé la directrice du salon, Chantal de Lamotte, lors d'une conférence de presse, animée conjointement avec le commissaire du salon, Nabil Bey Boumezrag.

"Cette année encore, nous nous engageons à mettre en avant les dernières innovations technologiques industrielles du secteur agroalimentaire", a-t-elle affirmé en précisant qu'une attention particulière sera consacrée au volet du conditionnement et de l'emballage compte tenu de le son rôle primordial dans la vente du produit.

"Le rôle du packaging, autrefois limité à la fonction basique de protection du produit et d'information, a considérablement évolué et représente pour les producteurs un élément clé pour se positionner sur le marché et fidéliser les consommateurs", a-t-elle fait valoir.

%

Dans ce sens, elle cité les produits algériens notamment les produits de terroir qui sont "de très bonne qualité" tels l'huile d'olive et les dattes qui pourraient se positionner davantage sur les marchés internationaux à travers le développement de leur packaging.

"La force de l'Algérie c'est d'avoir un agriculture bio et une variétés impressionnantes de produits du terroir qu'il faut juste valoriser à travers l'emballage et le conditionnement ", a-t-elle insisté.

Pour sa part, le commissaire du salon, Nabil Bey Boumezrag, a souligné l'importance d'un tel événement qui devrait accueillir plus de 23.000 visiteurs dont un nombre important de professionnels et des porteurs de projets en quête d'opportunités d'affaires et de partenariat.

"Outre la promotion des produits algériens, le salon représente une plate forme de rencontre qui permet aux opérateurs de prospecter le marché national et renforcer les relations de partenariat industriels avec le tissu productif d'autant qu'il y'a des producteurs agricoles qui souhaiteraient se lancer dans la transformation", a-t-il affirmé, en assurant la disponibilité de machines industrielles pour la petite et la grande transformation afin de répondre à l'ensemble des opérateurs.

Djazagro verra également le retour du concours "Djaz'Innov" pour repérer les innovations susceptibles de dynamiser la croissance du marché agroalimentaire algérien, affirme les initiateurs du salon.

Une présélection permettra aux candidats choisis pour cette 3e édition de "Djaz'Inov" de mettre leur produit, service ou équipement, dans un espace nommé l'Agora des Expert. Les finalistes du concours présenteront leur produit et leur service aux visiteurs.

De ce même espace, des conférences sur des thématiques en rapport avec le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire seront présentées au public tout au long du salon.

Les communications porteront notamment sur le problème du gaspillage alimentaire, les enjeux de la traçabilité et la labellisation des produits du terroir, la conformité des produits agro-alimentaires et les opportunités d'exportation en Afrique.