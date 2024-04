Ile Maurice: Volley-ball - Port-Louis Fire Star dompte CS Pamplemousses

Le choc opposant le champion en titre à son dauphin a tourné à l'avantage de celui-ci. En effet, samedi dernier au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas, le Port-Louis Fire Star s'est offert le scalp du Club Sportif de Pamplemousses au tie-break.

Les vice-champions de Maurice se sont imposés après un «combat» long de 138 minutes, 25-23, 25-23, 17-25, 18-25 et 15-9. Un succès qui est bien accueilli par Melchior Miniopoo. «Toute victoire est bonne à prendre. Les joueurs se sont bien démenés. Et ce, même si dans le troisième set, ils sont tombés dans une sorte de léthargie. Ce qui arrive assez souvent quand on a remporté les deux premiers sets. Notre adversaire a tout fait pour revenir dans le match et il y est parvenu en égalisant à deux sets partout. Toutefois, cela leur a demandé de gros efforts et physiquement, ils ont baissé pied dans le cinquième et nous avons fait la différence sur le score de 15 à 9», analyse l'entraîneur du club port-louisien.

Celui-ci est content du début de saison de ses protégés. «Le début de saison est satisfaisant avec deux victoires en autant de matches joués. Nous avons fait un bon match contre Buswell VBC avec à la clé un succès en trois sets. On aurait pu aussi le faire contre Pamplemousses mais les choses se sont déroulées différemment mais toutefois, avec deux victoires, on ne peut se plaindre. Car notre premier objectif est de se classer parmi les quatre premiers au terme de la phase préliminaire pour nous qualifier pour les play-offs. Nous sommes dans une bonne dynamique mais comme je l'ai déjà dit, l'équipe a une moyenne d'age de 22- 23 ans et il faut lui donner du temps. Mais bien entendu, on espère continuer sur cette bonne lancée», poursuit Melchior Miniopoo.

Le Port-Louis Fire Star devrait signer un trois à la suite car il affronte le promu, l'Association sportive de Roches Noires, ce soir à 18h30.

L'entraîneur du CSP, Sanjeev Jundoosing, attribue la défaite de ses protégés à une accumulation de fautes. «Il y a eu trop de fautes directes surtout au cours des deux premiers sets et cela nous a coûté cher au final. Ce sont des erreurs individuelles que je dois m'atteler à corriger. Mais il faut aussi reconnaître que Port-Louis a bien joué. Ils ont fait moins de fautes et ils ont fait assez facilement la différence lors du cinquième set», a-t-il observé.

Le coach attend aussi avec impatience le rétablissement de deux titulaires qui n'ont pu fouler le terrain jusqu'ici en raison de pépins physiques, soit le capitaine et contreur central, Frédérick Rose et le pointu Kheemesh Namah. «Collectivement, l'équipe fonctionne plutôt bien mais le retour de ces deux titulaires permettra à leurs coéquipiers d'évoluer plus en confiance», ajoute celui qui a été l'entraîneur de la sélection nationale lors des derniers Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) à Madagascar en août 2023.

Un autre match compliqué se profile pour Pamplemousses. Demain, les champions de Maurice seront opposés au Quatre- Bornes VBC, une équipe difficile à manoeuvrer. «Quatre-Bornes est une bonne équipe et ce ne sera pas un match facile pour nous mais nous devons faire de notre mieux et aller chercher une victoire. Chaque match est important pour obtenir la qualification pour les play-offs», conclut Sanjeev Jundoosing.

Programme

(Au gymnase Pandit Sahadeo, Vacoas)

Aujourd'hui

18h30 : Port-Louis Fire Star vs AS Roches Noires

Demain

19h30 : Quatre-Bornes VBC vs CS Pamplemousses