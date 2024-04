Ile Maurice: Khushal Lobine et Richard Duval envisagent de créer un mouvement politique

Depuis plus d'une semaine, ils étaient en délicatesse avec leur leader Xavier-Luc Duval. Même après des rencontres avec le chef de file du PMSD, Khushal Lobine et Richard Duval étaient sur leur garde concernant une éventuelle séparation des Bleus de l'alliance PTr-MMM. Et un peu plus de 24 heures après l'annonce de la rupture avec les Rouges et les Mauves, tous deux ont soumis leur démission du parti, hier.

Interrogé hier à ce propos, Khushal Lobine a indiqué qu'il ne peut poursuivre son combat politique au sein du PMSD, d'autant que tout laisse croire que ce parti s'alliera avec le MSM. «J'ai une ligne politique et j'adopterai toujours ce principe.» Compte-t-il rejoindre le PTr ou le MMM ? Il répond par la négative. «Je serai en pourparlers avec Richard Duval et Véronique Leu-Govind et le lancement d'un mouvement politique n'est pas à écarter.»

Dans sa lettre de démission, Khushal Lobine mentionne entre autres sa prise de position pendant une réunion spéciale qui a eu lieu le samedi 6 avril, lors de laquelle il avait clairement défini son stand politique. Il s'étonne qu'alors que les Bleus s'étaient embarqués dans des discussions en vue d'une alliance, certains au PMSD, malgré le fait qu'ils n'aient pas été mandatés à le faire, discutaient du nombre de tickets. Il rappelle qu'il s'est joint au PMSD en janvier 2017, quand son ex-leader et d'autres membres du parti s'étaient élevés contre le Prosecution Commission Bill.

Richard Duval a souligné pour sa part qu'il ne pourra jamais «cautionner le MSM», tout en confirmant qu'il discute avec Khushal Lobine pour toute démarche politique à venir. Il ajoute que les informations autour d'un éventuel rapprochement avec le MSM vont à l'encontre de ses principes. «Je veux pouvoir regarder mes mandants et tous les autres Mauriciens en face et leur dire que j'ai choisi le pays avant tout», écrit-il dans la lettre de démission.

Les deux anciens membres du PMSD ne se sont pas rendus au Parlement hier. Ils y seront probablement la semaine prochaine, surtout après qu'un nouveau sitting arrangement soit mis en place. Véronique Leu-Govind reste, elle, injoignable depuis dimanche après-midi. De son côté, Patrice Armance a tenu à démentir «catégoriquement» toute rumeur de démission. «Ces allégations sont totalement infondées et ne reflètent en rien la réalité», ajoute le député. «Je suis et je resterai un membre loyal du PMSD.»

Rouben Mooroongapillay a lui aussi démissionné de toutes les instances du PMSD avec effet immédiat, hier. «La politique ne concerne pas seulement les tickets, mais plutôt de valeurs, d'honnêteté et d'idéologies. La sincérité et l'humilité sont tout aussi importantes, et nous ne devons surtout pas induire nos mandants et nos partisans en erreur», écrit l'avocat dans sa lettre.

Or, un membre du PMSD nous avoue ne pas se rappeler que l'avocat faisait partie des Bleus. «Je sais qu'il participait parfois à des réunions du PMSD, d'autres fois à celles du PTr ou encore du Reform Party. Je sais aussi qu'il tapait à toutes les portes pour rechercher un ticket.»