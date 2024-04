Ile Maurice: Basket-ball - Gregory Batterie conçoit le 'Dunk Island'

Le projet Dunk Island est là. Déjà élaboré. Et prêt à être implémenté, du 17 au 23 juin prochain, au gymnase de Phoenix, pour aider au développement de nos jeunes talents.

Dunk Island a une particularité. Pendant toute une semaine, 40 jeunes basketteurs (20 de chaque genre), ainsi que des joueurs de basket en fauteuil, seront formés par au moins une dizaine de professionnels Français, joueurs et entraîneurs compris. Ainsi, seront présents sur l'île à cet effet des célébrités comme Helena Niak (médaillée de bronze aux JO de 2020), Endy Miyem (médaillée d'argent aux JO de 2012 et de bronze aux JO de 2020), Sarah Chevaugeon, Paul Lacombe (médaillé de bronze lors de la Coupe du monde de 2019 en Chine), entre autres. Tout ce beau monde, nous dit Gregory Batterie, opéreront sous la supervision de Guy Prat, ancien joueur de haut niveau et co-fondateur de GPS Académie, spécialisée dans l'organisation des stages privilégiant un programme d'entraînements individuels.

C'est d'ailleurs à travers une rencontre avec ce dernier que l'idée du projet Dunk Island a germé. «J'étais à l'île de la Réunion l'an dernier pour participer, en tant qu'entraîneur, à un camp d'entraînement de runball. C'est là que j'ai rencontré Guy Prat. Après m'avoir observé, il m'a demandé d'être son assistant pour coacher la sélection française lors d'un match face à la sélection réunionnaise», nous raconte Gregory Batterie.

«De là, on a gardé contact et a ainsi été évoqué le projet qu'il vienne à Maurice, avec son équipe de basketteurs et de coachs, pour partager avec nos jeunes les conseils, les méthodes, les entraînements et surtout l'expérience dont ils ont besoin pour évoluer dans leur parcours. Ce sera un événement, une première chez nous, mais avant tout, une belle opportunité pour nos jeunes.»

Gregory Batterie s'active actuellement pour boucler le budget necessaire à la réalisation du projet. Il multiplie les rendez-vous avec les partenaires financiers. Déjà, quelques-uns lui ont manifesté leur soutien. «Mais, ce ne sera pas suffisant, on a besoin que d'autres se joignent à cette aventure.» Le jeune homme sollicite également l'aide du ministère de l'Autonomisation des Jeunes, des Sports et des Loisirs (MAJSL) ainsi que celle de la Fédération mauricienne de basket-ball (FMBB).

En ce qui concerne la sélection des 40 jeunes qui participeront au Dunk Island, Gregory Batterie affirme qu'elle sera déterminée par un exercice de détection.