Afrique Australe: Débats inter-universitaires - Madagascar parmi les six finalistes de l'océan Indien

Madagascar participe à la finale régionale du 10e Tournoi Inter-Universitaire de Débats en français, axé sur le thème général de « La Paix ». L'équipe du Club d'Art Oratoire et Débats de la Faculté de Droit et Sciences Politiques d'Ankatso a été sélectionnée pour représenter le pays dans cette compétition régionale qui se déroule ce jour au Kenya.

L'équipe de la FDSP a affronté vingt équipes en phase nationale pour pouvoir représenter Madagascar durant ce tournoi. La compétition verra la participation de six pays de la région Afrique Australe et océan Indien, dont l'Angola, les Comores, le Kenya, Maurice, Madagascar et le Mozambique. La finale régionale du 10e Tournoi Inter-Universitaire de Débats en français sera diffusée en direct ce jour à partir de 9h30 sur la page Facebook de l'AUF - Afrique Australe et océan Indien.

« L'équipe du Club d'Art Oratoire et Débats (CAOD), représentant Madagascar au tournoi inter-universitaire de débat en français organisé par l'AUF - Afrique australe et océan Indien, se trouve actuellement au Kenya. Ses membres auront l'honneur de concourir pour le titre de champion de l'océan Indien et Afrique australe, une étape cruciale qui promet d'être marquée par l'émotion et des échanges passionnés. Sous la direction de leur capitaine, Rotsinasandratra Lucas Hantamalala, étudiant en L2 Droit, l'équipe est composée de Harena Maminiaina Rakotomanana, en M1 Droit Public Interne et International, et de Solofo Naly Rasamizafy Andriamitsantsoa, en L1 Sciences Politiques», indique le Club d'Art Oratoire et Débats - FDSP Ankatso.

Ces jeunes débatteurs sont déterminés à défendre les couleurs de Madagascar et à rivaliser pour décrocher le titre de champion de l'océan Indien et d'Afrique australe. Dans cet élan, le Club d'Art Oratoire et Débats - FDSP Ankatso sollicite le soutien de tous les compatriotes pour cette noble cause.

Le Tournoi inter-universitaire de débats en français est un événement annuel qui réunit des étudiants de divers pays de l'Afrique australe et de l'océan Indien autour d'un thème d'actualité. Pour sa dixième édition, le thème retenu est la paix. L'objectif du tournoi est de promouvoir la langue française, la diversité culturelle et de développer la culture du débat chez les jeunes.