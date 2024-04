Tunisie: Traitement du double menton - Une nouvelle technique tunisienne

Les interactions sociales et la confrontation avec le miroir peuvent entraîner des bouleversements psychologiques chez un individu portant «un double menton» et un menton fuyant. La quête de se retrouver et de restituer son estime de soi passe généralement par le recours à la chirurgie esthétique.

Il est alors évident que la mission du chirurgien n'est pas facile devant un patient demandeur d'une image corporelle bien précise, laquelle devrait être accomplie sans faille. Dr Imen Mehri Turki vient de réaliser un exploit médical tunisien en inventant une méthode très originale peu coûteuse, avec des résultats irréprochables.

Les techniques de chirurgie esthétiques ont fait des progrès considérables, ces dernières années, face à la demande croissante dans ce domaine. Une technique originale purement tunisienne s'impose et modifie la conduite habituelle des chirurgiens esthétiques pour traiter le «double menton».

Une méthode fiable

Par ailleurs, l'invention de cette technique chirurgicale ne peut que traduire l'expertise et l'ingéniosité des Tunisiens en la matière. Dans ce cas, il s'agit du Dr Imen Mehri Turki qui en fait preuve. Ainsi, sa technique pour le traitement du «double menton» est devenue une méthode fiable et d'un grand apport en chirurgie esthétique qui, d'apparence, est de réalisation facile, mais nécessite une maîtrise chirurgicale infaillible et une technicité rigoureuse, afin d'obtenir le résultat esthétique escompté.

Le «nouveau visage» après cette intervention semble très naturel. Une technique magique qui doit être réalisée impérativement par un expert, lequel doit considérer cette chirurgie du domaine de l'art où son chef-d'oeuvre devrait plaire à l'acquéreur, mais avant tout doit le satisfaire en premier ! Notons que cette technique chirurgicale, déjà utilisée dans plusieurs pays, présente de nombreux avantages sans aucun risque de complications, à condition qu'elle soit bien appliquée et respectée dans tous ses détails.

Quelles nouveautés ?

Les nouveautés qu'apporte la technique de Dr Mehri Turki, c'est qu'elle évite les méthodes habituelles, d'ailleurs coûteuses et assez laborieuses. Soit, au lieu de débarrasser le cou de la graisse «devenue précieuse» par une liposuccion, cette graisse est préservée mais déplacée en nappe du cou vers le menton. «Nous pouvons qualifier cette méthode de miraculeuse, puisque la correction du menton se fait par une composante propre à l'individu, et qu'elle corrige en même temps le double menton sans avoir recours à une autre chirurgie», explique-t-elle.

Par ailleurs, Dr Mehri Turki Imen a développé cette technique chirurgicale insolite, enregistrée en 2022 dans le registre américain «ClinicalTrials.gov» et publiée en juin 2023 dans une revue britannique spécialisée dans le domaine (British Journal of Oral and MaxillofacialSurgery).