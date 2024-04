Madagascar: Baroud d'honneur

Avons-nous encore une chance d'accueillir les matchs éliminatoires du Mondial 2026 au stade Barea à Mahamasina en juin ? Croisons les doigts. C'est en tout cas le pari lancé par le secrétariat d'État en charge des Nouvelles villes et de l'Habitat et la Fédération Malgache de Football.

Ils ont annoncé hier qu'ils termineraient en un mois les travaux exigés par la Confédération Africaine de Football pour que le stade Barea soit homologué. Un délai de grâce aurait été demandé à la CAF ainsi qu'une nouvelle inspection au mois de mai. Une ultime tentative pour rattraper une passivité dont nous connaissions les inévitables conséquences.

Pour rester réaliste, il faut dire que le défi est de taille. Prétendre pouvoir terminer en un mois les aménagements recommandés par la CAF depuis trois ans relève tout de même de la gageure. Le SENVH a toujours prétendu que l'homologation du stade Barea obtenue en 2021 était définitive et qu'il ne fallait plus la remettre en question. Le sujet a même irrité le premier responsable de ce département au point d'en vouloir aux journalistes. Des amateurs de football avaient tiré la sonnette d'alarme depuis quelques mois sur les réseaux sociaux mais ils se faisaient traiter de perturbateurs. Les exigences de la CAF sont pourtant très claires et ne font jamais l'objet de concessions. Reste à savoir si la CAF accordera à Madagascar ce qu'elle refuse à vingt-cinq autres pays dont les stades ne sont pas non plus homologués.

C'est dommage que ce ne soit qu'aujourd'hui que nous décidions ce que nous aurions dû et aurions pu faire en trois ans. Désormais, il faut espérer un miracle pour finir les travaux à temps. Eh oui, il y a vingt-neuf points à revoir dans le stade et pas seulement les grilles d'évacuation des spectateurs. La pelouse, les dimensions des vestiaires, le nombre de sièges dans les vestiaires, les dimensions des salons VIP, l'installation de toitures sur les cabines de presse, l'installation de tourniquets aux portes d'entrée, entre autres... On imagine mal la CAF changer d'avis si seulement une partie des recommandations est satisfaite. Pour tout dire, il s'agit d'un baroud d'honneur et comme tout est possible en football, à l'image de la qualification du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone hier soir, il faut y croire.